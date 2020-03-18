聽新聞
test
0:00 / 0:00
伯爵鑠金之旅再啟 1140萬珠寶表鑲莫桑比克紅寶美到炸
雖然疫情逐漸延燒，連帶影響高級精品與腕表，但美好的事物總能帶來雀躍心情、振奮人心。伯爵（PIAGET）去年曾在秋冬以「Golden Oasis鑠金之旅」為主題，發表一系列頂級珠寶腕表。身為瑞士境內最大珠寶工坊，伯爵這次將於四月6日（一）至四月13日，在台北101伯爵專賣店上，再度帶來「Golden Oasis鑠金之旅」頂級珠寶腕表二部曲，以寶石的耀眼光芒，帶來振奮人心的雀躍能量。
「Golden Oasis鑠金之旅」一部曲原本聚焦於「Play of Lights 光之嬉戲」、「Desert Minerals 漠地之泉」與「Native Bloom 原生之花」三大主題，二部曲則聚焦於陽光灑落大地時的萬千姿態與旺盛生機。其中「蔥鬱綠洲」祖母綠頂級珠寶鑽石項鍊來自「Native Bloom 原生之花」此一主題，長達一年時間精心羅列收藏的祖母綠寶石，還原了沙漠地形中的綠洲枝葉的茂密繁盛，曲線古典而對稱。主石更為一顆3.01克拉E-V.V.S.1梨形切割鑽石，光耀眾生。
焦點之二則屬選用一對罕見莫桑比克紅寶石的「熾熱之光」紅寶石頂級珠寶鑽石腕表，2顆枕形切割總重2.72克拉的莫桑比克紅寶石，對比鮮明地鑲嵌在橢圓形表殼的上下，像是豔陽消失在沙漠時的熾熱鮮豔，並與裝飾風格強烈的440顆白鑽，展現出沙漠幻境中海市蜃樓般的奇蹟美景。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言