伯爵鑠金之旅再啟 1140萬珠寶表鑲莫桑比克紅寶美到炸

雖然疫情逐漸延燒，連帶影響高級精品與腕表，但美好的事物總能帶來雀躍心情、振奮人心。伯爵（PIAGET）去年曾在秋冬以「Golden Oasis鑠金之旅」為主題，發表一系列頂級珠寶腕表。身為瑞士境內最大珠寶工坊，伯爵這次將於四月6日（一）至四月13日，在台北101伯爵專賣店上，再度帶來「Golden Oasis鑠金之旅」頂級珠寶腕表二部曲，以寶石的耀眼光芒，帶來振奮人心的雀躍能量。

「Golden Oasis鑠金之旅」一部曲原本聚焦於「Play of Lights 光之嬉戲」、「Desert Minerals 漠地之泉」與「Native Bloom 原生之花」三大主題，二部曲則聚焦於陽光灑落大地時的萬千姿態與旺盛生機。其中「蔥鬱綠洲」祖母綠頂級珠寶鑽石項鍊來自「Native Bloom 原生之花」此一主題，長達一年時間精心羅列收藏的祖母綠寶石，還原了沙漠地形中的綠洲枝葉的茂密繁盛，曲線古典而對稱。主石更為一顆3.01克拉E-V.V.S.1梨形切割鑽石，光耀眾生。