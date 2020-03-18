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伯爵鑠金之旅再啟 1140萬珠寶表鑲莫桑比克紅寶美到炸

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
PIAGET「Native Bloom 原生之花」主題中的「蔥鬱綠洲」祖母綠頂級珠寶鑽石項鍊，單177顆色澤相近的祖母綠寶石搜集，便花去長達一年時間。圖 / PIAGET提供。
PIAGET「Native Bloom 原生之花」主題中的「蔥鬱綠洲」祖母綠頂級珠寶鑽石項鍊，單177顆色澤相近的祖母綠寶石搜集，便花去長達一年時間。圖 / PIAGET提供。

雖然疫情逐漸延燒，連帶影響高級精品與腕表，但美好的事物總能帶來雀躍心情、振奮人心。伯爵（PIAGET）去年曾在秋冬以「Golden Oasis鑠金之旅」為主題，發表一系列頂級珠寶腕表。身為瑞士境內最大珠寶工坊，伯爵這次將於四月6日（一）至四月13日，在台北101伯爵專賣店上，再度帶來「Golden Oasis鑠金之旅」頂級珠寶腕表二部曲，以寶石的耀眼光芒，帶來振奮人心的雀躍能量。

「Golden Oasis鑠金之旅」一部曲原本聚焦於「Play of Lights 光之嬉戲」、「Desert Minerals 漠地之泉」與「Native Bloom 原生之花」三大主題，二部曲則聚焦於陽光灑落大地時的萬千姿態與旺盛生機。其中「蔥鬱綠洲」祖母綠頂級珠寶鑽石項鍊來自「Native Bloom 原生之花」此一主題，長達一年時間精心羅列收藏的祖母綠寶石，還原了沙漠地形中的綠洲枝葉的茂密繁盛，曲線古典而對稱。主石更為一顆3.01克拉E-V.V.S.1梨形切割鑽石，光耀眾生。

焦點之二則屬選用一對罕見莫桑比克紅寶石的「熾熱之光」紅寶石頂級珠寶鑽石腕表，2顆枕形切割總重2.72克拉的莫桑比克紅寶石，對比鮮明地鑲嵌在橢圓形表殼的上下，像是豔陽消失在沙漠時的熾熱鮮豔，並與裝飾風格強烈的440顆白鑽，展現出沙漠幻境中海市蜃樓般的奇蹟美景。

PIAGET，Golden Oasis-Play of Lights「熾熱之光」紅寶石頂級珠寶鑽石戒指，18K白金，主石為枕形切割莫桑比克紅寶石約2.51克拉，439萬元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Golden Oasis-Play of Lights「熾熱之光」紅寶石頂級珠寶鑽石戒指，18K白金，主石為枕形切割莫桑比克紅寶石約2.51克拉，439萬元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET再度帶來「Golden Oasis鑠金之旅」頂級珠寶腕表二部曲，以寶石光芒帶來振奮人心的雀躍能量。圖 / PIAGET提供。
PIAGET再度帶來「Golden Oasis鑠金之旅」頂級珠寶腕表二部曲，以寶石光芒帶來振奮人心的雀躍能量。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Golden Oasis-Play of Lights「熾熱之光」紅寶石頂級珠寶鑽石腕表，鑲嵌2顆枕形切割總重2.72克拉的莫桑比克紅寶石與440顆白鑽，1,140萬元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Golden Oasis-Play of Lights「熾熱之光」紅寶石頂級珠寶鑽石腕表，鑲嵌2顆枕形切割總重2.72克拉的莫桑比克紅寶石與440顆白鑽，1,140萬元。圖 / PIAGET提供。

珠寶 腕表 疫情

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