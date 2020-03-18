微醺看電影「亞伯樂星空品影品酩會」 限時巡迴展開！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※飲酒過量，害人害己。

亞伯樂推出嶄新概念「伯樂空間」，第一年的跨界合作從Skyline屋頂電影院展開，活動邀請到全方位跨界視覺總監，同時也是台灣別具代表性的三金視覺設計師方序中為「伯樂空間」首部曲—亞伯樂星空品影品酩會揭開序幕，身處城市中最喧囂熱鬧之境，卻能感受到離塵清幽之情，與台北101遙望，伴隨微風輕撫與星光點綴，配以亞伯樂威士忌加溫電影經典劇情及配樂，打造雙重微醺體驗。

伯樂空間第一年的跨界合作從Skyline屋頂電影院展開(左為屋頂先生Joe)，活動邀請到三金視覺設計師方序中(右)為「伯樂空間」首部曲—亞伯樂星空品影品酩會揭開序幕。圖／亞伯樂提供。※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康，飲酒過量，害人害己。

亞伯樂認為，每個人的心中都有一個特別保留給自己的「空間」，不將就每次選擇，不辜負生活風格，以品味打造質感生活，用行動成就完美，就是「懂生活的伯樂」。台灣保樂力加行銷總監方淑芬表示：「『伯樂空間』不是一個固定的場域或風格，而是會依據每一年不同的主題，挖掘更多懂生活的伯樂故事，希望用更多元的形式，讓大家在『伯樂空間』的限定時空裡，跳脫既有的想像，以獨特的品酩形式進行專屬懂生活的伯樂交流，為生活帶來更多美好的風貌和體驗。

與懂生活的伯樂相約於亞伯樂星空品影品酩會。圖／亞伯樂提供。※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康，飲酒過量，害人害己。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※飲酒過量，害人害己。

亞伯樂星空品影品酩會活動將於2020年4月於台北、高雄的戶外空間展開，邀請所有懂生活的伯樂，悠遊在城市中最意想不到的神祕場域，親嚐堅持手工慢作、深蘊非凡的三款亞伯樂珍釀，包括12年單一麥芽蘇格蘭威士忌的雙桶熟成經典之作、18年單一麥芽蘇格蘭威士忌的雙桶熟成頂級之作，以及A'BUNADH首選原桶單一麥芽威士忌的原始純粹之作，搭配私廚特製小點，重新在星空電影院下享受奢華戶外饗宴。活動報名及相關資訊請洽亞伯樂伯樂空間網站：https://www.aberlour-maestrospace.com.tw/

Aberlour亞伯樂12年單一麥芽蘇格蘭威士忌(700ml,_建議售價NT$1,250元)。圖／亞伯樂提供。※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康，飲酒過量，害人害己。

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