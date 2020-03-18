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兩大量販振興防疫宅經濟！家樂福限時5天家電館優惠

聯合報 / 記者何雅玲／即時報導
BENQ55型4K聯網護眼液晶顯示器E55-700，原價22,700元、3月18日至3月31日特價17,900元。圖／愛買提供
BENQ55型4K聯網護眼液晶顯示器E55-700，原價22,700元、3月18日至3月31日特價17,900元。圖／愛買提供

防疫在家，居家生活品質不能打折！兩大量販通路品牌近期皆針對家電用品等推出促銷活動；家樂福提供限時5天的熱門家電館快閃優惠，愛買量販則編列上億元預算，發放「家電振興抵用券」。

家樂福表示，宅在家不論是開伙、追劇或電玩團戰，設備一定要夠齊全!家樂福即日起至3月22日推出會員單筆購買家電商品快閃優惠活動。包括:量販店每滿2,000元送200元家電現金折價券(單筆最高送10,000元)，超市店每滿1,000元送100元家電現金折價券(單筆最高送5,000元)，線上購物則是每滿2,000元現折200元(單筆最高折1,000元)。

其中，其中，購買指定款東元三門冰箱R5652VXSP，原價29,900元、促銷價26,900元(活動期間至3月24日)、贈東元微波爐YM2006CB，買三星變頻滾筒式洗衣機WF17N17510KW/TW，原價:36,900元、促銷價32,900元(活動期間至3/24)、贈大同電鍋TAC-10L-DC。

愛買量販今早也公告，消費者可前往愛買量販各店客服中心，領取3月18日至3月31日檔期的限量DM，DM上印有「家電振興抵用券」，抵用券面額500元2張、1,000元1張，總面額價值2,000元。

持「家電振興抵用券」到實體通路的家電區，結帳時出示紙本抵用券，可享有指定家電商品滿額現折優惠。包括：3月18日起至3月24日止，購買小家電、3C商品滿5,000元以上現折500元；購買液晶電視滿7,000元以上現折500元。3月25日至3月31日期間購買冰箱、洗衣機、空調，滿15,000元現折1,000元(大金、日立、國際等品牌不適用)。

另外，因應防疫期間民生用品需求大增，愛買量販一次將「2019年熱銷好物」大公開，3月18日起至3月31日，推出160款年度熱銷排行榜商品聯合促銷，最低46折起。

三星變頻滾筒式洗衣機WF17N17510KW/TW，原價36,900元、促銷價32,900元(活動期間至3/24)、贈大同電鍋TAC-10L-DC。圖／家樂福提供
三星變頻滾筒式洗衣機WF17N17510KW/TW，原價36,900元、促銷價32,900元(活動期間至3/24)、贈大同電鍋TAC-10L-DC。圖／家樂福提供
msi15.6 FHD筆電GF63Thin-9SC-1022TW，原價37,900元、促銷價34,900元，送微星原廠電競耳機。圖／家樂福提供
msi15.6 FHD筆電GF63Thin-9SC-1022TW，原價37,900元、促銷價34,900元，送微星原廠電競耳機。圖／家樂福提供

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