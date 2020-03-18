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遠傳心5G早鳥優惠！辦iPhone 11預約半年後換購5G新機

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
遠傳電信推出心5G早鳥優惠，即日起至4月30日申辦指定資費搭配iPhone 11系列，可預約半年後再換5G新iPhone。圖／遠傳電信提供
遠傳電信推出心5G早鳥優惠，即日起至4月30日申辦指定資費搭配iPhone 11系列，可預約半年後再換5G新iPhone。圖／遠傳電信提供

今年下半年最火熱的話題就是5G與新iPhone遠傳電信心5G早鳥優惠推出「搶得先機」方案，即日起至4月30日申辦iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max系列，搭配指定遠傳4G新絕配999元或1,399元方案、綁約24個月，同時申辦行動裝置保險，不僅可享有手機意外損壞保障，最快半年後還可提前續約升級換購5G iPhone，免付違約金、5G新機專案價最高再折抵萬元。

遠傳心5G早鳥優惠「搶得先機」方案新申辦、攜碼或目前無約的續約用戶都能申辦，以999元資費加行動裝置保險349元為例，月付1,348元搭配iPhone 11 Pro 256GB手機專案價33,800元，可享手機損壞、竊盜安心保障，常見的手機螢幕摔壞、意外落水等都在手機保險的維修範疇，合約第7個月起可提前升級換購5G iPhone新機，原手機必須繳回，原約提前解約不需支付解約金，手機回收政策依據遠傳規定為準，到今年底前還可額外享有逾萬元的新機購機折扣。

最新款iPhone規格及上市時間以Apple原廠公布為準，貨量及換新機順序也必須再視供貨情況而定。

5G 遠傳電信 iPhone

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