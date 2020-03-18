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微糖苦甜拿鐵色好顯白！3INA「微刺青印色唇釉」新上市
素有「色票霸主」稱號的3INA，今年隆重打造新品「微刺青印色唇釉」，以顯白的微糖苦甜拿鐵色系為主，優雅百搭的特質適合搭配各種季節的穿搭。
輕盈滑順的慕斯質地在上妝時好上色、延展性、滋潤度高，隨後轉為妝感持久的絲絨霧感「微刺青染唇妝」。融入獨創「智慧美唇濾鏡科技」，讓唇彩接觸雙唇瞬間極致釋放色彩分子，均勻飽和顯色不結塊。另外，「智慧斜面塑唇刷頭」也更方便塗抹，手殘人也可以畫出專業妝感。
推薦色包含品牌前代商品熱賣的#114溫柔小姐姐色的姊妹色#114小姐姐拿鐵、知性裸粉調的#503草莓慕斯拿鐵、煉瓦玫瑰色#261紅玉玫瑰拿鐵，以及打造Baby雙唇的粉嫩櫻花色#362櫻花拿鐵。喜歡紫色調的也有#444芋香拿鐵#386薰衣草拿鐵等可選擇。全系列共16色，絕對能滿足霧面唇彩愛好者。
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