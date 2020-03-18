微糖苦甜拿鐵色好顯白！3INA「微刺青印色唇釉」新上市

2020，Imdb之王重返大銀幕了！20多年的等待，正如片中的主角，20多年的努力，才得以重見天日，我們就像獄中的囚犯，一再傳頌安迪的傳奇，但20多年後我們仍然在獄中，因為世界越來越危險，而石牆越來越安全，這也使得這部電影前所未有的重要，他讓我們重新一窺自由究竟是什麼，以及我們是如何身處不自由的狀態而不自知。

2020-03-18 14:15