兒童節、母親節將至 7-ELEVEN響應公益推動多元認捐

兒童節、母親節即將到來，7-ELEVEN持續關懷弱勢家庭、貧弱孩童三餐與營養需求，今年3月透過雙公益品牌：「7-ELEVEN把愛找回來」與「統一超商好鄰居文教基金會」推動雙認捐活動，整合7-ELEVEN的通路優勢、商品、預購、物流等資源，近期推出母親節預購誌-愛心認捐禮盒與瑞穗鮮乳認捐，邀請民眾就近到全台5,700家門市認捐，預估將能幫助上萬個家庭、上千名孩童，落實聯合國「全球永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），對應SDG #1消除貧窮及SDG #2零飢餓項目。

7-ELEVEN把愛找回來公益平台已連續第3年推出認捐活動，捐助流程、管道透明化成為民眾安心做公益的首選之一，累計至今共吸引超過15萬人次共同響活動，今年再次與1919食物銀行合作推出限量10,200份的母親節愛心認捐禮盒，自3月23日上午11點起至4月5日止，凡民眾到7-ELEVEN認捐乙盒430元的「好富食堂-雞肉鬆精緻禮盒(內含日式柴魚雞肉鬆130g、海苔芝麻雞肉鬆130g)」，7-ELEVEN加碼乙份幸福小禮(養生滴雞精50毫升乙包)，兩份關愛全數將由1919志工送給受助家庭。

兒童節將近，長年關注兒童議題的統一超商好鄰居文教基金會，已連續第二年推動瑞穗鮮乳活動補足貧弱兒童營養缺口，今年與世界和平會發起「鮮乳給力，與愛同樂」活動，限量1,300組瑞穗鮮乳(3瓶、每瓶930ml)於活動起跑首日秒殺完售，民眾每認捐一組、統一超商好鄰居文教基金會即捐贈1瓶(930ml)，共計5,200瓶鮮乳將送給需要的孩童。

另外，7-ELEVEN公益平台推出的第一季把愛找回來公益募款活動倒數兩週，透過差異化的公益行銷手法推出春天版黃阿瑪零錢袋，邀請民眾到全台7-ELEVEN門市免費索取並投下一「幣」之力，幫助改善弱勢長輩生活。