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疫情越演越烈 香奈兒確定取消卡布里島度假大秀
受到新型冠狀病毒（Covid-19）肺炎全球肆虐的影響，昨天我們才看到眾家精品接連取消了早春大秀活動，今日香奈兒官方也正式宣告，原訂在義大利卡布里島舉行的2020/21 Cruise度假系列時裝秀也暫停舉行。
香奈兒在先前一波的暫停活動政策針對的是原訂要在五月底、六月初連續於中國大陸、倫敦舉行的兩場2019/20 Métiers d'art Paris－31 rue Cambon（巴黎－康朋街31號）工坊系列大秀的復刻秀。現在隨著疫情越演越烈，尤其義大利已成為目前歐洲疫情發展最嚴重的國家之一，香奈兒不得不暫停原訂於5月7日在義大利卡布里島舉行的2020/21 Cruise度假系列時裝秀。
「品牌密切的關注新型冠狀病毒（Covid-19）趨勢的演變，以確實保護其所有團隊以及全球的合作夥伴和顧客，並根據當地和全球衛生部門機構的建議採取了所有必要的預防措施。在迅速發展的情況之下，需要考量符合當地法規的精確應變方式，致力於在品牌運營的世界各地保護每位員工和合作夥伴。」香奈兒官方表示。而關於2020/21 Cruise度假系列時裝秀，品牌也正在研議替代方案，預計還是會在之後以不同的形式在卡布里島展示這個系列。
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