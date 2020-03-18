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隨DM免費取！愛買量販編上億元發家電振興抵用券2千元

聯合報 / 記者何雅玲／即時報導
LG 9KG除溼式變頻免曬乾衣機WR-90TW，原價38900元、特價36888元。圖／愛買量販提供
LG 9KG除溼式變頻免曬乾衣機WR-90TW，原價38900元、特價36888元。圖／愛買量販提供

防疫在家，更要提升居家生活品質，愛買量販編列上億元預算，發放「家電振興抵用券」。

愛買量販表示，消費者可至各店客服中心領取愛買量販3月18日至3月31日檔期的限量DM，DM上印有「家電振興抵用券」，抵用券面額500元2張、1,000元1張，總面額價值2,000元。持「家電振興抵用券」到實體通路的家電區，結帳時出示紙本抵用券，可享有指定家電商品滿額現折優惠。

包括：3月18日起至3月24日止，購買小家電、3C商品滿5,000元以上現折500元；購買液晶電視滿7,000元以上現折500元。3月25日至3月31日期間購買冰箱、洗衣機、空調，滿15,000元現折1,000元(大金、日立、國際等品牌不適用)。

另外，因應防疫期間民生用品需求大增，愛買量販一次將「2019年熱銷好物」大公開，3月18日起至3月31日，推出160款年度熱銷排行榜商品聯合促銷，最低46折起。

包括：油品年度銷量冠軍「得意的一天 五珍寶健康調和油2.4L」，2019年創下千萬業績，特價189元；泡麵年度銷量冠軍「統一麵肉燥風味5包組」，2019年年賣20萬組，特價78元；牙齒清潔年度銷量冠軍「黑人超氟牙膏250G 2件組」，2019年年賣42,000組，特價115元；濕紙巾年度銷量冠軍「拭拭樂嬰兒柔濕巾85片」，2019年年賣37,600包，買一送一，每包只要29.5元；家庭必備妙潔耐熱袋系列，2019年年賣超過40,000包，買一送一，每盒只要42元；衣物清潔年度銷量冠軍「一匙靈洗衣精補充包」，2019年年賣超過90,000包，2包特價129元。

BENQ 55型4K聯網護眼液晶顯示器E55-700，原價22700元、特價17900元。圖／愛買量販提供
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拭拭樂嬰兒柔濕巾85片售價59元，買一送一。圖／愛買量販提供
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一匙靈抗菌EX洗衣精補充包1.5KG，原價89元、特價79元，2包特價129元。圖／愛買量販提供
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得意的一天五珍寶健康調和油2.4L原價235元，特價189元。圖／愛買量販提供
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Vitantonio二合一隨行杯VBL-300B，原價2500元、特價1590元。圖／愛買量販提供
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