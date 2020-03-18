隨DM免費取！愛買量販編上億元發家電振興抵用券2千元

防疫在家，更要提升居家生活品質，愛買量販編列上億元預算，發放「家電振興抵用券」。

愛買量販表示，消費者可至各店客服中心領取愛買量販3月18日至3月31日檔期的限量DM，DM上印有「家電振興抵用券」，抵用券面額500元2張、1,000元1張，總面額價值2,000元。持「家電振興抵用券」到實體通路的家電區，結帳時出示紙本抵用券，可享有指定家電商品滿額現折優惠。

包括：3月18日起至3月24日止，購買小家電、3C商品滿5,000元以上現折500元；購買液晶電視滿7,000元以上現折500元。3月25日至3月31日期間購買冰箱、洗衣機、空調，滿15,000元現折1,000元(大金、日立、國際等品牌不適用)。

另外，因應防疫期間民生用品需求大增，愛買量販一次將「2019年熱銷好物」大公開，3月18日起至3月31日，推出160款年度熱銷排行榜商品聯合促銷，最低46折起。