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Vitantonio鬆餅機出新品 內建計時器、14款烤盤花樣多
近年代購圈相當熱門，被眾多網友暱稱為「小V」的日本小家電品牌Vitantonio，最夯的烘焙神器—鬆餅機推出新品了，新增的計時器功能，以及全新設計的多用途吐司烤盤，還擁有14種烤盤可更換變化，輕鬆在短時間內完成各種甜鹹料理。
全新Vitantonio多功能計時鬆餅機擁有五大貼心特色，除了新增計時器功能，可以更精準透過900W高溫烘烤快速讓鬆餅外皮酥脆、內餡鬆軟之外，全新多用途吐司烤盤面積更大、深度也變深，可以同時放置兩片吐司烘烤，也可夾入更多餡料，烤盤平均受熱，烤出美麗烙痕，吐司邊角也能更酥脆。另外，先前推出的14款烤盤也能套用在新機種上，輕鬆拆卸、容易清潔。台灣通路購買還附贈全新食譜本，內含10種日本研發的創意食譜，甜鹹料理、西點洋食百變上桌。
這次除了鬆餅機，還同步祭出能模擬專業手沖口感的自動研磨悶蒸咖啡機、結合濾壓壺與保溫瓶功能的不鏽鋼雙層咖啡濾壓保溫瓶，以及內含攪拌棒、打蛋器、切碎器（含杯）、攪拌杯的手持式攪拌棒五件組等新品。除了手持式攪拌棒採預購方式外，其餘商品與烤盤配件現在皆可在全台HOLA特力和樂與特力+網路平台購買。預計6月還會再推出一款神奇的無線USB隨行果汁杯新品。
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