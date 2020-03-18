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Vitantonio鬆餅機出新品 內建計時器、14款烤盤花樣多

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
輕巧容易操作的Vitantonio手持式攪拌棒五件組，建議售價2,680元，預計五月上市。記者黃筱晴／攝影
輕巧容易操作的Vitantonio手持式攪拌棒五件組，建議售價2,680元，預計五月上市。記者黃筱晴／攝影

近年代購圈相當熱門，被眾多網友暱稱為「小V」的日本小家電品牌Vitantonio，最夯的烘焙神器—鬆餅機推出新品了，新增的計時器功能，以及全新設計的多用途吐司烤盤，還擁有14種烤盤可更換變化，輕鬆在短時間內完成各種甜鹹料理。

全新Vitantonio多功能計時鬆餅機擁有五大貼心特色，除了新增計時器功能，可以更精準透過900W高溫烘烤快速讓鬆餅外皮酥脆、內餡鬆軟之外，全新多用途吐司烤盤面積更大、深度也變深，可以同時放置兩片吐司烘烤，也可夾入更多餡料，烤盤平均受熱，烤出美麗烙痕，吐司邊角也能更酥脆。另外，先前推出的14款烤盤也能套用在新機種上，輕鬆拆卸、容易清潔。台灣通路購買還附贈全新食譜本，內含10種日本研發的創意食譜，甜鹹料理、西點洋食百變上桌。

這次除了鬆餅機，還同步祭出能模擬專業手沖口感的自動研磨悶蒸咖啡機、結合濾壓壺與保溫瓶功能的不鏽鋼雙層咖啡濾壓保溫瓶，以及內含攪拌棒、打蛋器、切碎器（含杯）、攪拌杯的手持式攪拌棒五件組等新品。除了手持式攪拌棒採預購方式外，其餘商品與烤盤配件現在皆可在全台HOLA特力和樂與特力+網路平台購買。預計6月還會再推出一款神奇的無線USB隨行果汁杯新品。

記者會同步亮相結合濾壓壺與保溫瓶功能的不鏽鋼雙層咖啡濾壓保溫瓶（左）與模擬專業手沖口感的自動研磨悶蒸咖啡機（右）。記者黃筱晴／攝影
記者會同步亮相結合濾壓壺與保溫瓶功能的不鏽鋼雙層咖啡濾壓保溫瓶（左）與模擬專業手沖口感的自動研磨悶蒸咖啡機（右）。記者黃筱晴／攝影
搶先亮相的無線USB隨行果汁杯，充飽電即可隨身攜帶用來打果汁，預計6月上市。記者黃筱晴／攝影
搶先亮相的無線USB隨行果汁杯，充飽電即可隨身攜帶用來打果汁，預計6月上市。記者黃筱晴／攝影
Vitantonio推出一系列實用小家電新品。圖／特力集團提供
Vitantonio推出一系列實用小家電新品。圖／特力集團提供
Vitantonio多功能計時鬆餅機，隨附方型鬆餅、多用途吐司烤盤，即日起至3月31日享上市優惠價3,880元，再送三明治點心鏟。記者黃筱晴／攝影
Vitantonio多功能計時鬆餅機，隨附方型鬆餅、多用途吐司烤盤，即日起至3月31日享上市優惠價3,880元，再送三明治點心鏟。記者黃筱晴／攝影

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