7-11集點、預購可愛再出招！「奇奇蒂蒂傘、小熊維尼雙層櫃」萌翻

7－ELEVEN集點、預購可愛再出招！3月25日下午3點起開放櫻花季限定款「迪士尼奇奇蒂蒂大直傘」集點限量預購，當天上午11點起還有全台ibon搶先預購的兩款迪士尼櫻花限定款多功能邊桌，以及獨家首賣的小熊維尼2020年全新居家好物系列，喜歡奇奇蒂蒂、小飛象、小熊維尼的粉絲記得手刀快衝。

3月25日下午3點起7－ELEVEN開放集點限量預購的櫻花季限定款「迪士尼奇奇蒂蒂大直傘」共有花雨款、大臉款等兩種圖案，其中大臉款還有造型大耳朵設計，萌度爆表，集滿6點＋199元可兌換一款，限量2萬個。

除了集點之外，7－ELEVEN櫻花季生活小物也有新貨報到，3月25日上午11點起全台ibon搶先預購的迪士尼櫻花限定款「多功能邊桌」，共有奇奇蒂蒂、小飛象等兩款造型，上下層可分隔收納，售價1,380元。

7－ELEVEN獨家首賣的小熊維尼2020年全新居家好物系列，共有收納筒、收納盒、木頭雙層櫃等3款居家收納用品，售價399～688元，3月25日上午11點起可持「小熊維尼2020全新居家好物」預購DM或直接至全台7－ELEVEN門市櫃台預購。