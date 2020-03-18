台隆手創館外出防護小物 會員限定抗菌防護液免費換

疫情期間，除了口罩外，隨身清潔抗菌防護用品，更是外出隨身必備物品。看好需求，HANDS台隆手創館3/21、3/22本周六、日兩天推出會員限定，分別在SOGO復興店、美麗華店免費兌換光觸媒次氯酸抗菌防護液。

台隆手創館推出會員限定免費兌換光觸媒次氯酸抗菌防護液活動，3/21在台隆手創館復興SOGO店，下午二點排隊、二點半開始兌換；3/22在美麗華店，下午二點排隊、二點半開始兌換。會員出示會員卡或電子會員畫面、自備不透光空瓶，可兌領「光觸媒次氯酸抗菌防護液」100ml，並可獲得50元滿額商品抵用券一張。每日限量350份，兌完為止，可廣用於生活物品與周遭環境除菌消毒。

另外，台隆手創館也推出外出防疫、防蚊話題商品，像是日本製TOAMIT頸掛空氣清淨片，有如掛在脖子上的清淨機，主打可阻斷空氣中的微細懸浮粒子、花粉、塵埃等，短時間內可達抑菌效果。

日本金鳥造型防蚊環，是日本7-11熱銷商品，主打天然植物精油不含DEET等化學成份，可達12小時驅蚊效果，每包有五種可愛手環造型，可配戴在手腕或腳腕，當髮圈也沒問題，且具防水性，相當受女孩與小朋友歡迎。

防蚊純棉紗布巾，由日本知名毛巾品牌，研發出添加安全防蚊成分的棉紗布巾，主打經過五次洗滌仍可維持75%防蚊效果，兩層紗布設計觸感舒適，適合繫在脖子或手腕上，吸汗與防蚊兼顧的夏日驅蚊好物。