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全聯We Sweet宇治抹茶舖開張！富士山奶凍初登場

聯合報 / 記者何雅玲／即時報導
抹茶起士舒芙蕾(約200g/盒)129元，3/27~4/2特價99元。圖／全聯福利中心
抹茶起士舒芙蕾(約200g/盒)129元，3/27~4/2特價99元。圖／全聯福利中心

來全聯，一秒到京都！觀察台灣民眾對於日式抹茶甜點的喜好，全聯福利中心繼與日本抹茶品牌TSUJIRI辻利茶舗、日本京都宇治市吉祥物茶茶小王子攜手後，首度與京都宇治老字號茶舖「伊藤久右衛門」聯名，於3月20日起至4月23日期間推出9款聯名甜點，最低76折起的優惠，將經典且濃郁的茶香融入其中，搭配現煮OFF COFFEE美味再升級。

全聯表示，京都宇治老字號茶舖「伊藤久右衛門」於江戶末期開始製茶，擁有180多年的歷史，是間代代相傳的老字號茶屋，以高品質的日本茶為特色，此次9款聯名甜點全都採用京都宇治嚴選抹茶粉。

其中，最具代表性的就是「抹茶富士山奶凍捲」，以伊藤久右衛門抹茶製成細緻的日式戚風蛋糕體搭上抹茶奶凍，小巧可愛的富士山頂則是以純白奶凍做為妝點，搭配綜合莓果餡，猶如浪漫櫻花包圍的富士山，口感豐富多層次，不只好看更好拍。

喜愛蒙布朗的朋友，一定要試試「抹茶乳酪蒙布朗」，由下而上層層堆疊；抹茶戚風而上、中層夾柔滑乳酪慕斯及宇治抹茶生乳餡，再疊加香濃卡士達，最後擠上帶有淡淡豆餡甜味的抹茶餡。至於「抹茶起士舒芙蕾」則是由細緻的起司舒芙蕾加入宇治抹茶製作而成，上層覆蓋厚厚的抹茶乳霜，內裏加入乳酪內餡。

塔類首選「抹茶黑糖起士塔」，濃郁的乳酪內餡，淋上香濃抹茶巧克力甘納許，與黑糖麻糬在嘴裡慢慢化開。喜愛千層可選「抹茶紅豆千層」，運用抹茶及鮮奶油襯托老鷹紅豆餡的風味，清爽又順口。「抹茶三重奏香緹杯」則是時尚的代表作，上層是微苦抹茶鏡面及抹茶奶霜，中層有著紅豆慕斯及下層乳酪慕斯與香草戚風結合，多層次京都風味。

另有「抹茶雙層乳酪蛋糕」，嚴選伊藤久右衛門抹茶融入蛋糕體製成抹茶蛋糕，搭上口感清爽酸甜的生乳酪，淋上抹茶甘那許，以及「抹茶芝心大福」、「濃醇蜜抹茶布丁」等午茶新選擇。

除了抹茶甜點，還有多款抹茶餅乾零食、飲料等商品，像是獨家販售的「福樂70%重乳抹茶」，以及「萊佳迷你哈斯餅抹茶味」、「Kenji健司辻利抹茶法蘭酥」、「格力高百琪抹茶棒」等，身為抹茶控絕對要衝一波、吃起來！

抹茶富士山奶凍捲(約250g/盒)99元，4/10~4/16特價89元。圖／全聯福利中心
抹茶富士山奶凍捲(約250g/盒)99元，4/10~4/16特價89元。圖／全聯福利中心
抹茶雙層乳酪蛋糕(約170g/盒)120元，4/3~4/9特價99元。圖／全聯福利中心
抹茶雙層乳酪蛋糕(約170g/盒)120元，4/3~4/9特價99元。圖／全聯福利中心
抹茶芝心大福(2入/約120g/盒)59元，3/27~4/2特價55元。抹茶三重奏香緹杯(約110g/個)49元，4/10~4/16特價45元。圖／全聯福利中心
抹茶芝心大福(2入/約120g/盒)59元，3/27~4/2特價55元。抹茶三重奏香緹杯(約110g/個)49元，4/10~4/16特價45元。圖／全聯福利中心
濃醇蜜抹茶布丁(約90g/個) 42元，3/20~3/26特價39元。抹茶黑糖起士塔(2入/約112g/盒)79元，4/3~4/9特價75元。圖／全聯福利中心
濃醇蜜抹茶布丁(約90g/個) 42元，3/20~3/26特價39元。抹茶黑糖起士塔(2入/約112g/盒)79元，4/3~4/9特價75元。圖／全聯福利中心
抹茶紅豆千層(2入/約150g/盒)119元，3/20~3/26特價99元。圖／全聯福利中心
抹茶紅豆千層(2入/約150g/盒)119元，3/20~3/26特價99元。圖／全聯福利中心
抹茶乳酪蒙布朗(約110g/盒)89元，4/17~4/23特價75元。圖／全聯福利中心
抹茶乳酪蒙布朗(約110g/盒)89元，4/17~4/23特價75元。圖／全聯福利中心

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