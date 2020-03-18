全聯We Sweet宇治抹茶舖開張！富士山奶凍初登場

來全聯，一秒到京都！觀察台灣民眾對於日式抹茶甜點的喜好，全聯福利中心繼與日本抹茶品牌TSUJIRI辻利茶舗、日本京都宇治市吉祥物茶茶小王子攜手後，首度與京都宇治老字號茶舖「伊藤久右衛門」聯名，於3月20日起至4月23日期間推出9款聯名甜點，最低76折起的優惠，將經典且濃郁的茶香融入其中，搭配現煮OFF COFFEE美味再升級。

全聯表示，京都宇治老字號茶舖「伊藤久右衛門」於江戶末期開始製茶，擁有180多年的歷史，是間代代相傳的老字號茶屋，以高品質的日本茶為特色，此次9款聯名甜點全都採用京都宇治嚴選抹茶粉。

其中，最具代表性的就是「抹茶富士山奶凍捲」，以伊藤久右衛門抹茶製成細緻的日式戚風蛋糕體搭上抹茶奶凍，小巧可愛的富士山頂則是以純白奶凍做為妝點，搭配綜合莓果餡，猶如浪漫櫻花包圍的富士山，口感豐富多層次，不只好看更好拍。

喜愛蒙布朗的朋友，一定要試試「抹茶乳酪蒙布朗」，由下而上層層堆疊；抹茶戚風而上、中層夾柔滑乳酪慕斯及宇治抹茶生乳餡，再疊加香濃卡士達，最後擠上帶有淡淡豆餡甜味的抹茶餡。至於「抹茶起士舒芙蕾」則是由細緻的起司舒芙蕾加入宇治抹茶製作而成，上層覆蓋厚厚的抹茶乳霜，內裏加入乳酪內餡。

塔類首選「抹茶黑糖起士塔」，濃郁的乳酪內餡，淋上香濃抹茶巧克力甘納許，與黑糖麻糬在嘴裡慢慢化開。喜愛千層可選「抹茶紅豆千層」，運用抹茶及鮮奶油襯托老鷹紅豆餡的風味，清爽又順口。「抹茶三重奏香緹杯」則是時尚的代表作，上層是微苦抹茶鏡面及抹茶奶霜，中層有著紅豆慕斯及下層乳酪慕斯與香草戚風結合，多層次京都風味。

另有「抹茶雙層乳酪蛋糕」，嚴選伊藤久右衛門抹茶融入蛋糕體製成抹茶蛋糕，搭上口感清爽酸甜的生乳酪，淋上抹茶甘那許，以及「抹茶芝心大福」、「濃醇蜜抹茶布丁」等午茶新選擇。