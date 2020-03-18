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LV又有新包款但要等到4月中才上市 巴黎新橋是浪漫靈感
以浪漫的巴黎新橋（Pont Neuf）為靈感，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）推出全新的LV Pont 9手袋系列，表現巴黎女子輕鬆優雅的時尚態度，也是品牌2020年主打的注目包款之一。
Pont 9的「9」，來自Pont Neuf的「Neuf」，在法文中的意思是「新」、讀音類似9的英文發音，因此諧音取名為Pont 9；與羅浮宮相望的巴黎新橋，是巴黎知名地標與最古老的橋樑，Pont 9包款也在此拍攝形象圖，呼應創作靈感，也象徵此一包款被定位為品牌經典手袋的期許。以平滑、有輕量填充的小牛皮革為主材質，視覺簡約清爽的Pont 9正面裝飾LV Circle標誌，來自路易威登女裝藝術總監Nicolas Ghesquière重新演繹品牌三○年代典藏經典圖紋，妝點於包款上蓋鎖釦、背帶的圖樣；內面也是光滑且色彩繽紛的皮革面料，共有兩個隔間、兩個內袋。
除了低調優雅黑色和細緻的乳白色之外，Pont 9以鮮艷明亮的色調帶來春夏季的氛圍，也延續品牌融入旅行元素的精神，將自然景觀的顏色作為包款設計，包括日暮晚霞般的夏日金黃、柔美活潑的玫瑰大理花，以及夢幻搶眼的風暴藍，全系列Pont 9手袋預計在4月17日於全球路易威登精品店同步上市。
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