快訊

精神病友服藥就好？新店隨機殺人案 政府沒做到的事

疫情告急！義大利豁免醫師國考 1萬醫科畢業生直接上陣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

LV又有新包款但要等到4月中才上市 巴黎新橋是浪漫靈感

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
LV Pont 9包款預計在2020年4月中旬上市。圖／LV提供
LV Pont 9包款預計在2020年4月中旬上市。圖／LV提供

以浪漫的巴黎新橋（Pont Neuf）為靈感，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）推出全新的LV Pont 9手袋系列，表現巴黎女子輕鬆優雅的時尚態度，也是品牌2020年主打的注目包款之一。

Pont 9的「9」，來自Pont Neuf的「Neuf」，在法文中的意思是「新」、讀音類似9的英文發音，因此諧音取名為Pont 9；與羅浮宮相望的巴黎新橋，是巴黎知名地標與最古老的橋樑，Pont 9包款也在此拍攝形象圖，呼應創作靈感，也象徵此一包款被定位為品牌經典手袋的期許。以平滑、有輕量填充的小牛皮革為主材質，視覺簡約清爽的Pont 9正面裝飾LV Circle標誌，來自路易威登女裝藝術總監Nicolas Ghesquière重新演繹品牌三○年代典藏經典圖紋，妝點於包款上蓋鎖釦、背帶的圖樣；內面也是光滑且色彩繽紛的皮革面料，共有兩個隔間、兩個內袋。

除了低調優雅黑色和細緻的乳白色之外，Pont 9以鮮艷明亮的色調帶來春夏季的氛圍，也延續品牌融入旅行元素的精神，將自然景觀的顏色作為包款設計，包括日暮晚霞般的夏日金黃、柔美活潑的玫瑰大理花，以及夢幻搶眼的風暴藍，全系列Pont 9手袋預計在4月17日於全球路易威登精品店同步上市。

路易威登推出全新的LV Pont 9包款，是2020年重點單品。圖／LV提供
路易威登推出全新的LV Pont 9包款，是2020年重點單品。圖／LV提供
日暮晚霞般的夏日金黃色成為LV Pont 9包款的用色之一。圖／LV提供
日暮晚霞般的夏日金黃色成為LV Pont 9包款的用色之一。圖／LV提供
路易威登以浪漫的巴黎新橋為靈感，推出全新的LV Pont 9包款。圖／LV提供
路易威登以浪漫的巴黎新橋為靈感，推出全新的LV Pont 9包款。圖／LV提供
路易威登全新LV Pont 9包款，在巴黎新橋拍攝形象圖。圖／LV提供
路易威登全新LV Pont 9包款，在巴黎新橋拍攝形象圖。圖／LV提供
路易威登LV Pont 9包款包括低調優雅的經典黑。圖／LV提供
路易威登LV Pont 9包款包括低調優雅的經典黑。圖／LV提供
LV Pont 9包款也象徵品牌精湛工藝。圖／LV提供
LV Pont 9包款也象徵品牌精湛工藝。圖／LV提供
路易威登LV Pont 9包款以時髦洗鍊的乳白色設計。圖／LV提供
路易威登LV Pont 9包款以時髦洗鍊的乳白色設計。圖／LV提供

巴黎 品牌

延伸閱讀

白色情人節添購型男配備 LV、BALLY新款公事包好帥

莎莉賽隆美得不像話 艾瑪羅伯茲Capucines迷你款超好看

LV史上第一支香水時隔93年復活了 Heures d'Absence奔向格拉斯花園

LV穿越凡爾賽宮、羅浮宮 以個人造型大破大立寫歷史

相關新聞

全聯We Sweet宇治抹茶舖開張！富士山奶凍初登場

來全聯，一秒到京都！觀察台灣民眾對於日式抹茶甜點的喜好，全聯福利中心繼與日本抹茶品牌TSUJIRI辻利茶舗、日本京都宇治...

疫情越演越烈 香奈兒確定取消卡布里島度假大秀

受到新型冠狀病毒（Covid-19）肺炎全球肆虐的影響，昨天我們才看到眾家精品接連取消了早春大秀活動，今日香奈兒官方也正...

隨DM免費取！愛買量販編上億元發家電振興抵用券2千元

防疫在家，更要提升居家生活品質，愛買量販編列上億元預算，發放「家電振興抵用券」。

Vitantonio鬆餅機出新品 內建計時器、14款烤盤花樣多

近年代購圈相當熱門，被眾多網友暱稱為「小V」的日本小家電品牌Vitantonio，最夯的烘焙神器—鬆餅機推出新品了，新增...

7-11集點、預購可愛再出招！「奇奇蒂蒂傘、小熊維尼雙層櫃」萌翻

7－ELEVEN集點、預購可愛再出招！3月25日下午3點起開放櫻花季限定款「迪士尼奇奇蒂蒂大直傘」集點限量預購，當天上午...

台隆手創館外出防護小物 會員限定抗菌防護液免費換

疫情期間，除了口罩外，隨身清潔抗菌防護用品，更是外出隨身必備物品。看好需求，HANDS台隆手創館3/21、3/22本周六...

LV又有新包款但要等到4月中才上市 巴黎新橋是浪漫靈感

以浪漫的巴黎新橋（Pont Neuf）為靈感，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）推出全新的LV Pont ...

7-11推「德國Fissler精品廚具集點」！限量鑄鐵鍋快衝一波

近年來健康意識抬頭，加上疫情帶動自煮生活，越來越多人喜歡在家做料理，7－ELEVEN與德國Fissler攜手推出精品廚具...

要試試看嗎？ 農委會開發用火龍果做的珍珠

台灣珍珠奶茶揚名國際，其中關鍵在於粉圓。農委會台中農改場利用乾燥技術，把火龍果乾製成粉末原料，並開發火龍果粉圓，讓粉圓的...

U值媒／複製人的技術道德與法律問題

以《愛在日落巴黎時》及《愛在午夜希臘時》，兩度入圍奧斯卡最佳編劇的女主角茱莉蝶兒，最新自編自導自演作品。探討痛失摯愛後，複製人所衍伸的技術、道德與法律問題。 每個人在人生中一定會有許多讓人傷心難過的事，尤其是失去親人的時候，若是白髮人送黑髮人的話，會更叫人悲痛，養兒育女不是一天、兩天的事，但面對傷痛，有些父母隨著時間流逝會慢慢地降地悲傷，有些父母在生前時常與兒女肢體接觸，習慣了親吻、擁抱的親密行為，就會變得非常難熬，因為已經習慣了你的肌膚、你的溫度與你熟悉的味道。

3倍濃縮精華！海洋拉娜頂級濃萃修復眼霜 讓妳3周有感

戴口罩已經成為習慣，也讓眼周的肌膚成為保養焦點，女人最容易透過眼睛洩漏年齡，眼霜的使用更是重要。頂級保養海洋拉娜LA M...

1個月只有1天！日本「てんや天丼」半價105元

錯過今天，就得再等1個月！來自日本的天丼てんや（TENYA），自2018年起，推出每月18號的「てんやの日」，可享受特定...

熱門新聞

今晚變天！東、中部以北雨下到周五 下周再迎鋒面

告訴需要的人！全聯、愛買18日開賣75%防疫酒精清潔液

整理／日本列入！旅遊警示範圍再擴大 看哪些地區入境需居家檢疫

開第一槍！喜鴻假期不分線4月30前皆停止出團

史上首次！ 2020台北國際書展停辦 展位費將全數退還

新冠病毒最長活9天 專家教你用漂白水1分鐘有效消毒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。