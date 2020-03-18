7-11推「德國Fissler精品廚具集點」！限量鑄鐵鍋快衝一波

近年來健康意識抬頭，加上疫情帶動自煮生活，越來越多人喜歡在家做料理，7－ELEVEN與德國Fissler攜手推出精品廚具限量集點活動，包括不鏽鋼刀具、不沾鍋及首次推出的鑄鐵鍋都有，3月25日下午3點起集6點即可用99～1,499元換購，相當於最低市價0.6折起，另外也同步推出迪士尼櫻花季周邊商品、法國PALLADIUM潮流單肩包限量預購。

擁有175年歷史的德國Fissler獲得超過200項發明專利，更屢獲世界知名大獎，7－ELEVEN將於3月25日下午3點起至4月19日推出4款Fissler刀具限量集點活動，市價1,100元的廚用剪刀集滿6點＋99元或90點免費送，約0.9折，首批限量8.5萬個；市價1,500元的萬用刀集滿6點＋119元或110點免費送，約0.8折，限量5萬個；市價3,500元的日式廚師刀集滿6點＋199元或190點免費送，約0.6折，限量4萬個；市價4,000元的西式廚師刀集滿6點＋299元或220點免費送，約0.6折，首批限量5.6萬個。

Fissler不沾鍋系列有使用專利塗層，陶瓷技術強化，底層採用不鏽鋼製作，導熱效果佳，適用各種爐具，7－ELEVEN推出的28公分不沾單柄炒鍋集滿6點＋749元可換購，約市價2折，限量6萬個；市價4,000元的28公分不沾平底雙耳煎鍋集滿6點＋799元可換購，約2折，限量5.7萬個；市價4,000元的24公分不沾雙耳湯鍋集滿6點＋799元可換購，約2折，限量2.5萬個。