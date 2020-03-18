要試試看嗎？ 農委會開發用火龍果做的珍珠

台灣珍珠奶茶揚名國際，其中關鍵在於粉圓。農委會台中農改場利用乾燥技術，把火龍果乾製成粉末原料，並開發火龍果粉圓，讓粉圓的口味更多元。

台中場表示，健康意識高漲，消費者偏好天然、健康食品，對於天然色素的需求增高。火龍果除含水量高，同時有豐富膳食纖維及維生素。其中，紅肉種紅龍果因富含甜菜紅素，常作為紅色天然色素原料，賦予產品漂亮的色彩；但鮮食火龍果有季節性、不耐儲藏、易腐，無法全年供應加工使用。