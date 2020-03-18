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3倍濃縮精華！海洋拉娜頂級濃萃修復眼霜 讓妳3周有感
戴口罩已經成為習慣，也讓眼周的肌膚成為保養焦點，女人最容易透過眼睛洩漏年齡，眼霜的使用更是重要。頂級保養海洋拉娜LA MER全新推出「濃萃修復眼霜」，加入3倍濃縮精華，3重修護功效，3周使用就能有感，讓眼睛再也看不出年齡。
女人常常追劇，生活與工作又忙碌，用眼也過度，濃萃修護眼霜加入3倍濃縮精華，搭配微脂囊包裹科技，能持續舒緩眼周肌膚，搭配淨白糖蜜、及源自濟州島純淨水域的舒緩修復海藻複合配方，淡化黑眼圈，最後有高濃度萊姆茶萃取，提高抗氧化，抵禦外在的污染傷害。
海洋拉娜的濃萃修復眼霜，同樣搭配獨家銀製眼霜導入棒，以冰鎮方式按摩，加快吸收，且避免用手擦眼霜時的拉扯，尤其天氣變熱時，使用後還能舒緩眼周肌膚，恢復明亮。
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