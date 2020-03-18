1個月只有1天！日本「てんや天丼」半價105元

錯過今天，就得再等1個月！來自日本的天丼てんや（TENYA），自2018年起，推出每月18號的「てんやの日」，可享受特定產品的優惠方案。而台灣也延續日本傳統，在18日推出招牌「んや天丼」半價的折扣，原價210元，優惠價105元。

創業於1989年的天丼てんや，在日本已有超過200間的門市，提供一系列價格實惠的丼飯料理，是許多旅客赴日品嚐庶民美食的好去處，包括菲律賓、泰國等地也有分店。天丼てんや於2018年10月10日正式登台，並在HOYII和億北車站開設全台首店，目前在台共有和億店、南山店、北車店等3間門市。

2018年時，天丼てんや為慶祝30週年，特別取其諧音，將每月的18日定為「てんや日」，固定推出優惠活動。天丼てんや在台灣也效法日本，於每月18日推出てんや日活動，將招牌的てんや天丼進行半價優惠。不同於日本僅有單隻炸蝦的版本，台灣的てんや天丼內含有2隻炸黑虎蝦，並有花枝、蟹肉棒、地瓜與四季豆，再搭配味噌湯，原價210元，優惠價105元。加價40元，則可升級茶碗蒸、蘋果醋與2款季節小菜。