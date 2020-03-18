免費到你家！ 美度表推保養送修專人取件服務很佛心

疫情延燒，宅經濟正夯。瑞士美度表（MIDO）近日除推出新款Commander Shade香榭系列光影腕表，並推出「免費到府取件」的維修售後服務，讓保養腕表更輕鬆便利。宅在家？也能讓腕表與日常生活一樣，如常運行。

但要如何使用這項服務？只要登入美度表台灣官方網站，填完包含姓名、連絡方式等基礎資料，官方將在24小時內回覆，並安排專人前往將表款收回至服務中心，提供收藏家更為便捷的保養或維修售後服務。而美度新款的Commander Shade香榭系列光影腕表，則是以1960、1970流行的漸變色澤表面，帶來銀色精鋼與黑色PVD精鋼兩種視覺，並搭配金屬的米蘭金屬鍊帶。由外而內的漸變光暈，像是自然光線的陰影變化，佐以草寫斜體的Mido與Commander字樣，帶有圓融、摩登的復古情調。

另外波爾表（BALL）則推出新表Engineer Master II Diver Worldtime潛水計時世界時區腕表的預購服務。四款42毫米的潛水腕表各限量1,000只，腕表同時具備世界時區、時間顯示與防水300米的多項功能，機芯並通過瑞士天文台認證，精準與品質皆有一定水準。只要在四月15日前預購，將能直接擁有預購價格優惠。