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免費到你家！ 美度表推保養送修專人取件服務很佛心

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
MIDO推出兩款新色Commander Shade香榭系列光影腕表，透過光影變化，展現美妙漸層魅力。圖 / MIDO提供。
MIDO推出兩款新色Commander Shade香榭系列光影腕表，透過光影變化，展現美妙漸層魅力。圖 / MIDO提供。

疫情延燒，宅經濟正夯。瑞士美度表（MIDO）近日除推出新款Commander Shade香榭系列光影腕表，並推出「免費到府取件」的維修售後服務，讓保養腕表更輕鬆便利。宅在家？也能讓腕表與日常生活一樣，如常運行。

但要如何使用這項服務？只要登入美度表台灣官方網站，填完包含姓名、連絡方式等基礎資料，官方將在24小時內回覆，並安排專人前往將表款收回至服務中心，提供收藏家更為便捷的保養或維修售後服務。而美度新款的Commander Shade香榭系列光影腕表，則是以1960、1970流行的漸變色澤表面，帶來銀色精鋼與黑色PVD精鋼兩種視覺，並搭配金屬的米蘭金屬鍊帶。由外而內的漸變光暈，像是自然光線的陰影變化，佐以草寫斜體的Mido與Commander字樣，帶有圓融、摩登的復古情調。

另外波爾表（BALL）則推出新表Engineer Master II Diver Worldtime潛水計時世界時區腕表的預購服務。四款42毫米的潛水腕表各限量1,000只，腕表同時具備世界時區、時間顯示與防水300米的多項功能，機芯並通過瑞士天文台認證，精準與品質皆有一定水準。只要在四月15日前預購，將能直接擁有預購價格優惠。

精鋼鍊帶款式原價83,800元，預購價則為62,850元；橡膠表帶款式原價79,800元，預購價則為59,850元，並可另外加價購入可供替換的NATO尼龍表帶，藍、綠、紅三色可選，各為2,700元。預定配送日期則為2020年五月至六月期間，並以瑞士的生產進度及到貨日期為準。

MIDO，香榭系列光影腕表午夜藍款，自動上鍊機芯，精鋼以黑色PVD處理，37毫米，時間顯示，29,500元。圖 / MIDO提供。
MIDO，香榭系列光影腕表午夜藍款，自動上鍊機芯，精鋼以黑色PVD處理，37毫米，時間顯示，29,500元。圖 / MIDO提供。
只要登入美度表台灣官方網站填完基礎資料，官方將在24小時內回覆，並免費安排專人前往取件，提供收藏家更便捷的保養或維修售後服務。圖 / 翻攝自MIDO台灣官方網站。
只要登入美度表台灣官方網站填完基礎資料，官方將在24小時內回覆，並免費安排專人前往取件，提供收藏家更便捷的保養或維修售後服務。圖 / 翻攝自MIDO台灣官方網站。
MIDO，香榭系列光影腕表，自動上鍊機芯，精鋼，37毫米，時間顯示，25,300元。圖 / MIDO提供。
MIDO，香榭系列光影腕表，自動上鍊機芯，精鋼，37毫米，時間顯示，25,300元。圖 / MIDO提供。
Ball，Engineer Master II Diver Worldtime腕表，自動上鍊機芯，精鋼，42毫米，世界時區顯示，防水300米，83,800元。圖 / 波爾表提供。
Ball，Engineer Master II Diver Worldtime腕表，自動上鍊機芯，精鋼，42毫米，世界時區顯示，防水300米，83,800元。圖 / 波爾表提供。
新款的Engineer Master II Diver Worldtime潛水計時世界時區腕表，結合深度潛水與世界時區，實用與便利。圖 / 波爾表提供。
新款的Engineer Master II Diver Worldtime潛水計時世界時區腕表，結合深度潛水與世界時區，實用與便利。圖 / 波爾表提供。

腕表 瑞士 時區

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