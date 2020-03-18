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遮狐臭用香水 時機不對小心「比臭更臭」

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
醫師黃毓惠提醒民眾香氛化妝品的使用時機與選購原則。記者楊雅棠／攝影
醫師黃毓惠提醒民眾香氛化妝品的使用時機與選購原則。記者楊雅棠／攝影

腋下飄出狐臭，許多人會噴香水來遮蔽體味。但是醫師提醒，過度使用香水、體香膏有時不但無法遮蓋氣味，反而「比臭更臭」，使用不當甚至可能造成刺激、過敏。衛福部食藥署說，購買時必須看清產品標示、使用前先測試，如果皮膚出現症狀也應及早接受治療。

林口長庚皮膚科主治醫師黃毓惠表示，有許多皮膚濕疹、過敏紅腫的患者前來就診，詢問之下才發現多對香精有過敏的現象。因此建議皮膚本來就較為敏感的民眾，使用之前可以先做測試，先塗在耳後或是手腕內側，兩三天後若無過敏反應，便可安心繼續使用。

黃毓惠表示，狐臭是汗腺分泌物與細菌結合的產物，因此只要汗腺活動力旺盛，都可能產生狐臭，香水無法掩蓋，若是夏天流汗使用，味道反而會更刺鼻。因此體香劑建議在肌膚乾燥時使用，才可發揮功能。另外，香水盡量以塗抹為主，避免用噴的而吸入口鼻，造成黏膜損傷，若需使用噴劑也要在通風良好的地方使用。

食藥署醫妝組科長張家榮表示，香氛用化粧品常見的有香水、香膏、香粉等產品，選購及使用時要把握「香氛用化粧品購用五叮嚀：看標示、要測試、避部位、放陰涼、限期用的原則。

選購時要「看標示」，選擇有衛福部核准特定用途化妝品許可證的商品，並看清楚品名、用途、保存期限等；肌膚較敏感的消費者，使用香氛用化粧品前，建議「要測試」如果皮膚沒有刺激或過敏等不良反應時，才可安心使用；在使用時則要「避部位」，要避免使用黏膜部位、朝口鼻噴灑或直接噴在臉上，以避免吸入；此外，香氛用化粧品儲存時要「放陰涼」，存置於陰涼處，避免放置於陽光直射、高溫潮濕的地方；香氛用化粧品開封後要「限期用」，並留意產品效期及是否變質，如產品已經分層、變質、變色或有異味等情況，就不要使用。

使用香水前可先在手腕內側或是耳後先做測試。記者楊雅棠／攝影
使用香水前可先在手腕內側或是耳後先做測試。記者楊雅棠／攝影

衛福部 食藥署 醫師

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