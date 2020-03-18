必須擁有！「梨泰院」朴敘俊送的Tiffany療癒微笑項鍊

本週即將大結局的熱播韓劇《梨泰院Class》中，當紅女星金多美所飾演的女主角「天才少女」趙以瑞不但帶動「布丁頭」時尚，身上穿戴的東西也成為焦點。雖然和上一檔「愛的迫降」中設定全身名牌的大小姐不能比，但仔細看原來趙以瑞個性酷帥的造型，原來也透過珠寶的設計透露這位叛逆少女的角色設定。

在劇中趙以瑞經常配戴的Tiffany HardWear系列，是Tiffany以大膽融合五金工具的概念，運用大量金屬的中性鍊結設計，以Tiffany古典珍藏庫中1971年的手環為靈感，叛逆又深具潮流特色。這樣顛覆的設計，恰好和趙以瑞的個性設定不謀而合！