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必須擁有！「梨泰院」朴敘俊送的Tiffany療癒微笑項鍊

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
韓劇《梨泰院Class》男主角朴世路以Tiffany T Smile項鍊表達愛意。圖／畫面取自網路
韓劇《梨泰院Class》男主角朴世路以Tiffany T Smile項鍊表達愛意。圖／畫面取自網路

本週即將大結局的熱播韓劇《梨泰院Class》中，當紅女星金多美所飾演的女主角「天才少女」趙以瑞不但帶動「布丁頭」時尚，身上穿戴的東西也成為焦點。雖然和上一檔「愛的迫降」中設定全身名牌的大小姐不能比，但仔細看原來趙以瑞個性酷帥的造型，原來也透過珠寶的設計透露這位叛逆少女的角色設定。

在劇中趙以瑞經常配戴的Tiffany HardWear系列，是Tiffany以大膽融合五金工具的概念，運用大量金屬的中性鍊結設計，以Tiffany古典珍藏庫中1971年的手環為靈感，叛逆又深具潮流特色。這樣顛覆的設計，恰好和趙以瑞的個性設定不謀而合！

另一方面，由歐巴朴敘俊飾演的男主角朴世路，則是透過Tiffany T Smile項鍊向趙以瑞傳遞心意。這款項鍊巧妙將Tiffany品牌的代表性字母T，化作一抹彎彎的微笑，讓人看了就心情舒適，充分表達對對方由衷的情意。

Tiffany HardWear Link 18K玫瑰金鍊結設計項鍊，31萬8,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear Link 18K玫瑰金鍊結設計項鍊，31萬8,000元。圖／Tiffany提供
韓劇《梨泰院Class》女主角趙以瑞於劇中配戴Tiffany T Smile項鍊。圖／畫面取自網路
韓劇《梨泰院Class》女主角趙以瑞於劇中配戴Tiffany T Smile項鍊。圖／畫面取自網路
韓劇《梨泰院Class》女主角趙以瑞於劇中配戴Tiffany HardWear系列珠寶。圖／畫面取自網路
韓劇《梨泰院Class》女主角趙以瑞於劇中配戴Tiffany HardWear系列珠寶。圖／畫面取自網路
韓劇《梨泰院Class》女主角趙以瑞於劇中配戴的Tiffany T Smile 鑲鑽項鍊中型款，15萬9,000元。圖／Tiffany提供
韓劇《梨泰院Class》女主角趙以瑞於劇中配戴的Tiffany T Smile 鑲鑽項鍊中型款，15萬9,000元。圖／Tiffany提供
（由左至右）Tiffany HardWear Link鍊結設計垂墜耳環18K玫瑰金與18K黃金款，71,000元。圖／Tiffany提供
（由左至右）Tiffany HardWear Link鍊結設計垂墜耳環18K玫瑰金與18K黃金款，71,000元。圖／Tiffany提供
韓劇《梨泰院Class》女主角趙以瑞於劇中配戴Tiffany HardWear系列珠寶。圖／畫面取自網路
韓劇《梨泰院Class》女主角趙以瑞於劇中配戴Tiffany HardWear系列珠寶。圖／畫面取自網路
Tiffany T Smile 鑲鑽項鍊小型款，71,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T Smile 鑲鑽項鍊小型款，71,000元。圖／Tiffany提供
韓劇《梨泰院Class》男主角朴世路以Tiffany T Smile項鍊表達愛意 。圖／畫面取自網路
韓劇《梨泰院Class》男主角朴世路以Tiffany T Smile項鍊表達愛意 。圖／畫面取自網路

Tiffany

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