「那個救了MULBERRY的設計師」 Johnny Coca竟然離職了
英倫經典皮件、服裝品牌MULBERRY宣佈設計師Johnny Coca將於3月底離職，令人愕然，Johnny Coca將去哪？以及由誰於出任品牌創作總監仍未明朗。
MULBERRY官方宣布Johnny Coca在到職五年後的2020年3月底，即將離開品牌，一般認為他在品牌任職期間推出了Amberley及Iris等包款，讓品牌變得年輕，同時創作眼鏡、運動鞋系列，也重新推出男裝配件；尤其是女裝系列最為亮眼，每一季都在古典英倫風的穿針引線中，走出相當別緻、精巧甚至荒誕的新風格，令人驚喜，粉絲們也肯定他是「那個救了MULBERRY的設計師」；他在MULBERRY的畢業作將是2021年春夏系列，而2021年為品牌成立50周年，目前正在尋覓繼任人選。
Johnny Coca在官方聲明中表示，「我非常享受這段為MULBERRY效力的日子，謹此感謝品牌的優秀團隊和一直以來支持我的人。我們的成就和共同創作的系列令我深感自豪，非常榮幸能成為品牌歷史的一部分。」
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