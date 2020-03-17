「那個救了MULBERRY的設計師」 Johnny Coca竟然離職了

英倫經典皮件、服裝品牌MULBERRY宣佈設計師Johnny Coca將於3月底離職，令人愕然，Johnny Coca將去哪？以及由誰於出任品牌創作總監仍未明朗。

MULBERRY官方宣布Johnny Coca在到職五年後的2020年3月底，即將離開品牌，一般認為他在品牌任職期間推出了Amberley及Iris等包款，讓品牌變得年輕，同時創作眼鏡、運動鞋系列，也重新推出男裝配件；尤其是女裝系列最為亮眼，每一季都在古典英倫風的穿針引線中，走出相當別緻、精巧甚至荒誕的新風格，令人驚喜，粉絲們也肯定他是「那個救了MULBERRY的設計師」；他在MULBERRY的畢業作將是2021年春夏系列，而2021年為品牌成立50周年，目前正在尋覓繼任人選。