承繼古典美學！寶璣與萬寶龍2020新品 閃映時之光輝

聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
Montblanc 2020年以紳士風範的neo-dandy為靈感，推出三款以1940、1950年風格的新款傳承系列腕表。圖 / Montblanc提供。
Montblanc 2020年以紳士風範的neo-dandy為靈感，推出三款以1940、1950年風格的新款傳承系列腕表。圖 / Montblanc提供。

復古並非單純的回溯時光，更是以經典為基礎，再造新時代的內省鋒芒。萬寶龍（Montblanc）2020年新品報到，以紳士風範的neo-dandy為靈感，推出三款1940、1950年代風格的傳承系列新款腕表：傳承系列自製機芯脈搏腕表限量款100、傳承系列單按把計時碼表，以及傳承系列自動上鍊腕表。

為重現neo-dandy風格，Montblanc特意為表面選擇了三款特殊配色，包括2019年已出現的鮭魚色、煙棕色，與首次搭配黃K金表殼呈現奇趣對比的英國賽車綠，並加入雙色裝飾、弧形設計與精緻漆面；腕表中的圓點時標、太妃式弧形指針，與老式國際公用電話風格的分鐘計時時標等細節，更煥發鮮明的1940、1950風格。其中傳承系列自製機芯脈搏腕表限量款100更搭配了表廠自製、具有Minerva機芯廠經典V字型表橋的單按把計時機芯MB M13.21，在復古形式外，維持頂尖的機芯工藝水準。

另一邊寶璣（Breguet）則有新款的經典系列月相腕表Classique 7137與Classique 7337齊齊報到。這兩款月相功能款式堪稱寶璣古典美學之大成。靈感來自Perpetual N°5懷表的Classique 7137，一次結合「籃紋（panier maillé）」、「棋盤格紋（damier）」與「巴黎釘紋（Clous de Paris）」，以多重「機刻雕花」紋路、增添了月色的細膩雅緻；從N°3833懷表脫胎換骨的Classique 7337，偏心式表面設計則將月相巧納於12點鐘方向，又可稱之為「當頭月」。

同時星期、日期與時間顯示無論從視覺的水平或垂直欣賞，都顯得和諧而對稱。機芯更採用具矽游絲、厚度僅3.8毫米的超薄502.3型自動上鍊機芯，由內而外，展現Breguet身為古典製表的宗師風範。

Montblanc，傳承系列單按把計時碼表（Ref.126078），約16萬2,600元。圖 / Montblanc提供。
Montblanc，傳承系列單按把計時碼表（Ref.126078），約16萬2,600元。圖 / Montblanc提供。
選用英國賽車綠色的傳承系列自動腕表（Ref.126464），黃K金的成色「撞」上英國賽車綠表面與皮表帶，湧現優雅復古情懷。約29萬4,000元。圖 / Montblanc提供。
選用英國賽車綠色的傳承系列自動腕表（Ref.126464），黃K金的成色「撞」上英國賽車綠表面與皮表帶，湧現優雅復古情懷。約29萬4,000元。圖 / Montblanc提供。
結合多種機刻雕花紋路技法的Breguet Classique 7137腕表，以機刻雕花紋路、為月色增添秀逸玩味。圖 / Breguet提供。
結合多種機刻雕花紋路技法的Breguet Classique 7137腕表，以機刻雕花紋路、為月色增添秀逸玩味。圖 / Breguet提供。
將月相顯示巧納於十二點鐘方向的Breguet Classique 7337腕表，如一方明月高懸天際。圖 / Breguet提供。
將月相顯示巧納於十二點鐘方向的Breguet Classique 7337腕表，如一方明月高懸天際。圖 / Breguet提供。

腕表

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