葡萄酒、威士忌、香檳、啤酒怎喝？達人分享餐酒搭訣竅

這回我們請到品酒達人Calvin老師，依照香檳、葡萄酒、威士忌與啤酒，各自推薦一個自己的餐酒搭小tips，讓你在酒水與餐食之間，有滋有味。

一、葡萄酒

葡萄酒又分紅酒或白酒，最常見的選擇，就是以白酒搭配海鮮，以帶有果香型的紅酒搭配肉類，將是萬無一失之選。

二、香檳

在歐陸的餐桌上，喝氣泡水，什麼食物都能搭配。以此類推，干型（Brut）的香檳口味有氣泡感，無論搭配生蠔、海鮮，甚至搭配肉類，對於任何食物沒有什麼違和感，同時又有開胃的成效。

三、啤酒

因為和香檳類同的氣泡感，啤酒幾乎與肉類、海鮮、蔬菜料理，呈現百搭的狀態。但你可曾想過，既然啤酒與香檳都有氣泡感，所以生蠔其實也適合搭配清爽型的酸啤酒，或是帶有水果、櫻桃風味的果香氣酒。

四、威士忌

在亞熱帶的國家，純飲能直接風味的豐富變化，加冰則能降低酒精的刺激感，各有益處。特別推薦以生蠔搭配海島型威士忌，吃生蠔前淋一點點威士忌在生蠔裡，別有滋味一番；另外如果是雪莉桶如大摩、格蘭利威13年，則可以雪莉桶的甜，搭配上牛肉料理。 品酒達人Calvin老師。記者許正宏／攝影 如何搭配牛排？選用雪莉桶的威士忌，將讓果香與甘美肉質發揮加乘效應。圖 / 享香檳海鮮餐酒館提供 當香檳的金色泡泡佐生蠔的甘甜飽滿，一段快活愜意的用餐時光，莫過於此。圖 / 享香檳海鮮餐酒館提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康