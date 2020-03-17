飛向宇宙吧！童心大男孩打造太空酒吧

童心未泯兩位大男孩MARS與Barnett聯手在東區巷弄裡開設了一間有點好玩的小店，取自皮克斯經典動漫玩具總動員巴斯光年的經典台詞：「To Infinity & Beyond（「飛向宇宙，浩瀚無垠！）」。

兩位調酒師分別畢業自政大金融與台大政治系，不走非本科路線，反而從興趣出發，打造出這間濃濃科幻風的好玩小酒吧。他們從一開始便想得清楚，要以「調酒師的科學」為主軸，嘗試改造酒的質感，萃取風味後再解構，並同時保持飲品的樣貌。

像是店內的Signature特調「星際飛行（Interstellar）」名字來自科幻大導諾蘭經典名片，使用香草秘魯白蘭地、紫羅蘭與香草椪柑汁。調製時先將紫羅蘭酒刷在杯緣內側，並以液態氮將之凝固於杯測，調製完成後再放置於附有LED燈的杯墊上桌，科幻味十足。

同時，店內設計也在簡約中充滿1980的太空與冷戰氣息，入門處白色太空艙讓人聯想到庫伯力克的「2001：太空漫遊」，部分設計細節並源自經典電影「銀翼殺手」。戶外招牌的鏽蝕感也呼應室內牆上的電視螢幕：仿照太空艙中的窗戶邊條帶有冷冽的金屬感、影像則猶如外太空星球的蒼涼粗獷，讓人從視覺到味覺，踏上一趟未知奇趣的感官體驗。

地址：台北市大安區敦化南路一段160巷13號

電話：02-8771-8890