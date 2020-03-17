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享香檳海鮮餐酒館 法式鴨胸與果香威士忌的美妙二重奏

聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
飽滿扎實的黑胡椒脆皮櫻桃嫩鴨胸，是享香檳的招牌美味料理，售價780元。 記者許正宏╱攝影
飽滿扎實的黑胡椒脆皮櫻桃嫩鴨胸，是享香檳的招牌美味料理，售價780元。 記者許正宏╱攝影

美酒和美食的勾兌碰撞，總能擦出一加一大於二的曼妙花火。提到法式餐點，鴨胸算是相當有代表性的一道，完美的鴨胸有著外脆內嫩的Q彈口感，加上粉嫩成色，成為視覺與口感的雙重享受。

法式料理搭葡萄酒？看來順理成章，但品酒達人、「享香檳海鮮餐酒館」的負責人Calvin老師則特別推薦以鴨胸搭配威士忌的組合，以果香搭配野味，成為舌尖的雙重享受。

Calvin表示，其實不同肉類如雞肉、牛肉、豬肉，各自都帶有著獨特「野」味，而以鴨胸那股特殊的「野性」，正與蘇格登（The Singleton）12年單一麥芽威士忌的果香與麥芽風格，一拍即合！

由於蘇格登12年單一麥芽威士忌，是特別為亞洲市場設計的一款威士忌，其口感柔順但風味複雜而平衡，豐郁帶甜的果香，隱約透露出杏仁香氣及幽微花香，就算搭配重口味的台式熱炒，也很合拍！加上甜美馥郁與滑順圓潤的特質，更符合台灣人的口味偏好。

而享香檳特製的「黑胡椒宜蘭櫻桃鴨胸」，厚實飽滿且略帶焦香，烹飪時先煎再烤，同時表面撒上海鹽、再以黑胡椒簡單提味。而如果以加冰的蘇格登12年搭配鴨胸，酒精感的刺激降低了，入喉時將更為舒適；若是以純飲的方式搭配，則麥芽的香甜味則將更加突出。

事實上，享香檳海鮮餐酒館特別強調「新法式」風格：除了具備法式優雅擺盤，也能兼具味蕾飽足。此外，穀飼的加拿大牛肉因為飲冰川水、吃小麥，牛肉纖維不塞牙；野生龍蝦則嚴選自加拿大東岸的大西洋，長到500克的尺寸，肉質甜美且Q彈緊實；而一顆平均養殖時間4年兩個月的法國吉拉朵生蠔，更強調開蓋手法，保留肚囊和裙帶的完整度，同時存放處也選用低溫、等同海水鹽度，完整保留生蠔的絕佳狀態。

享香檳海鮮餐酒館

地址：台北市信義區松壽路9號（新光三越A9館6樓）

電話：02-2722-2239

集結櫻花蝦薯條、鮮乾貝、甜白蝦、小淡菜、碳烤透抽、慢燉章魚腳的熱海鮮拼盤，每日限量、須先行預訂，售價1,580元。圖 / 享香檳海鮮餐酒館提供
集結櫻花蝦薯條、鮮乾貝、甜白蝦、小淡菜、碳烤透抽、慢燉章魚腳的熱海鮮拼盤，每日限量、須先行預訂，售價1,580元。圖 / 享香檳海鮮餐酒館提供
鮮蝦明太子義大利麵，售價580元。圖 / 享香檳海鮮餐酒館提供
鮮蝦明太子義大利麵，售價580元。圖 / 享香檳海鮮餐酒館提供
蘇格登12年，以傳統質樸的十九世紀批次蒸餾方式製造。氣味溫暖雋永，並洋溢的豐滿果香，薑汁、絲綢般的柔軟香與甜，滑順、好入口，售價1,310元。圖 / Singleton提供
蘇格登12年，以傳統質樸的十九世紀批次蒸餾方式製造。氣味溫暖雋永，並洋溢的豐滿果香，薑汁、絲綢般的柔軟香與甜，滑順、好入口，售價1,310元。圖 / Singleton提供
可以彈性隔間的包廂，拉上布簾，馬上擁有隱密性。記者許正宏╱攝影
可以彈性隔間的包廂，拉上布簾，馬上擁有隱密性。記者許正宏╱攝影
黑色酒標的蘇格登18年，酒色呈現深琥珀色，並帶有濃厚的口感與中厚飽實的酒體，售價3,250元。。圖 / Singleton提供
黑色酒標的蘇格登18年，酒色呈現深琥珀色，並帶有濃厚的口感與中厚飽實的酒體，售價3,250元。。圖 / Singleton提供
同時擁有葡萄酒、威士忌多張證照的Calvin，是餐食與品飲的雙料達人。記者許正宏╱攝影
同時擁有葡萄酒、威士忌多張證照的Calvin，是餐食與品飲的雙料達人。記者許正宏╱攝影
寬敞的座位與優選食材，讓享香檳海鮮餐酒館，成為不少信義區商務客的美味之選。記者許正宏╱攝影
寬敞的座位與優選食材，讓享香檳海鮮餐酒館，成為不少信義區商務客的美味之選。記者許正宏╱攝影
一次集結加拿大穀飼牛、法國吉拉朵生蠔與加拿大海鮮，讓享香檳滿足全方位的味蕾感官享樂。圖 / 享香檳海鮮餐酒館提供
一次集結加拿大穀飼牛、法國吉拉朵生蠔與加拿大海鮮，讓享香檳滿足全方位的味蕾感官享樂。圖 / 享香檳海鮮餐酒館提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

海鮮 加拿大 葡萄酒

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