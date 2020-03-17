危機搶市！范冰冰自創「閃亮眼膜」 粉絲敷上在家跑趴
最近全球新冠肺炎依舊大流行，大陸雖然確診數下降，但多數人仍待在家中，大陸女星范冰冰雖然也常宅在家，但卻也不忘賺錢，她自創的美妝品牌FanBeauty，在3月上旬推出全新「冰鑽逆光修護眼膜」，喊出「拒藍光、更高光」口號，粉絲們也力挺，紛紛在小紅書、微博PO上敷眼膜的照片。
范冰冰積極為自己走出復出之路，常常在小紅書分享保養心得，已經成為新一代的保養女神，她前幾年曾自創美妝品牌FanBeauty，今年首度推出新品，就是眼膜，剛好近期疫情影響，大家都戴口罩，讓眼周的保養更重要。
她也親自拍影片介紹眼膜，笑說是「面具型眼膜」，敷上後服貼度也夠，即使頭狂甩也不會掉下來，號稱是「F美麗研究工作室」的首發產品，由范冰冰本人加入研發。
眼膜一上市，就有許多粉絲入手搶拍開箱照，冰鑽逆光修護眼膜有著「閃亮亮」的外觀，敷上後視覺效果十足，難怪網友都笑說「好像在家裡跑趴」、「服貼度很好」、「感覺很保濕」，但也有網友認為范冰冰此時推出眼膜，「很會搶生意」、「大家都戴口罩，眼睛保養真的很重要」。
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