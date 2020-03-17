擺頭張嘴就能玩路跑！「Yahoo AR Run」遊戲濾鏡號召跑友線上開跑

原訂於3月21日舉辦的Yahoo Run路跑活動因新冠肺炎疫情取消，改由AR科技的另類運動新樣貌呈現，推出「Yahoo AR Run」號召跑友線上開跑，透過相機鏡頭自動偵測動作就能挑戰，更加碼在Yahoo Run官網推出期間限定的「Yahoo Run 6搶1跑向冠軍」線上小遊戲，天天抽「奧運棒球6搶1」資格賽門票；Yahoo奇摩超級商城也設立「愛運動」專區與「超級Buy購物節」。

「Yahoo AR Run」將最夯的遊戲濾鏡結合線上路跑，透過相機鏡頭自動偵測跑友動作，頭部左右晃動可變換跑道路線，張開嘴巴則能自動加快跑速，沿途還設置了減速柵欄、增時碼表等障礙物挑戰反應力。即日起至3月29日將完賽成績截圖分享至Yahoo奇摩運動粉絲團貼文留言處，有機會獲得總價值萬元以上的Yahoo AR Run限量大禮包 ，其中還包含結合AR科技的完賽獎牌，透過Web AR掃描獎牌背面「y！」圖樣，開啟繽紛的完賽煙火慶典，並可自行編輯更換名字，打造專屬的個人榮耀。

2020東京奧運各大資格賽進入倒數衝刺，棒球中華代表隊將於6月17日至6月21日為台灣爭取最後一席進軍東京奧運的資格，除了Yahoo奇摩運動將全程現場直播之外，Yahoo Run官網也推出線上小遊戲為中華隊加油打氣，3月20日至4月3日挑戰「Yahoo Run 6搶1跑向冠軍」活動，有機會抽中奧運棒球6搶1資格賽門票。