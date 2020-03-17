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揪團遊西葡引眾怒！里長「不後悔」：不是為了領1萬4

李燕／世上最美的話不是我愛你，而是「我在呢！」

聯合報 / 記者 柯意如／整理報導、布克文化提供
圖片摘自《我喜歡你，是真心的；我討厭你，也是真心的。》、布克文化／提供
圖片摘自《我喜歡你，是真心的；我討厭你，也是真心的。》、布克文化／提供

擁有許多粉絲的李燕，在臉書「李小燕正面思考團」與IG抒發心情，從她的小宇宙開始出發，轉化為更多的正能量，感動許多粉絲。

「我是親身經歷過，才抱著一絲期待，期待自己笨拙的文字，能一點點的影響別人！」，李燕說。

她在新書《我喜歡你，是真心的；我討厭你，也是真心的。》，分享了許多感情與生活的點點滴滴，宛如一封封寫在日記裡的情書。她清新又深情的文字語錄，獻給在工作、生活、感情的道路上，雖然千瘡百孔仍相信美好的人，期待某個篇幅觸動了你，讀進心裡深處。

【李燕：世上最美的話不是我愛你，而是我在呢！ 】

圖片摘自《我喜歡你，是真心的；我討厭你，也是真心的。》、布克文化／提供
圖片摘自《我喜歡你，是真心的；我討厭你，也是真心的。》、布克文化／提供

世上最美的話不是我愛你，而是我在呢！日久生情，生的是日積月累的情動；一見鍾情，鍾意的是剎那的心動。

我喜歡你，怎樣都方便；我不喜歡你，怎樣都不便。

戀愛時我們都想在情人心上，留下深刻的回憶，那些笑與淚都想永不被抹去，當有一天走不下去，仍然要在對方心上留下印記，想成為那無可取代的萬中選一。

縱有千言萬語，也無法予一人說；如是情到深處，也無法言喻。

一個人擁有的外在、能力、財富、權力，都無法決定伴侶是否會永遠深愛著你。相貌看久會熟悉、相處長久會乏趣，一切變得平淡無奇，唯一燃燒著熱情的是一顆心，應該讓它充滿好奇、怎麼都不膩。

深情不及長伴，深愛無須言語，久處不厭才是真愛。

只有在愛的人面前，才表現得出光采、笑容和愛。

嫉妒、吃醋從來不是壞事，它能讓人更加了解自己內心的不自信跟對愛的渴求，同時也能讓對方知道你的需求，負面情緒並不會讓人生病，壓制它的同時才是病源的開始。

無法再更愛你了，我只能為你摘星星，陪你過春夏秋冬。

身邊心愛的人珍貴的程度，取決於你愛他的深度。

今日看到一則社會新聞，先生因故車禍身亡，太太哭喊不能失去他，文中有許多先生呵護太太的日常點滴、照片、文字。適逢我心裡悲傷時刻，感觸良深，卻也在那一瞬間明白，太太的悲慟，那是來自於先生平日的疼愛、幸福的生活，而我的悲傷要從何而來，我忽然間明白了⋯⋯

我想要的愛情，從來不在花前月下，而在風雨共濟，是經過歲月打磨，依然愛你如初，這般真切。

比天高的自尊，卻在愛面前低到塵埃裡。

圖片摘自《我喜歡你，是真心的；我討厭你，也是真心的。》、布克文化／提供
圖片摘自《我喜歡你，是真心的；我討厭你，也是真心的。》、布克文化／提供

●　作者介紹：李燕。2001年出道，參與過《後山日先照》、《劉伯溫》、《天下父母心》、《牽手》、《世間情》、《甘味人生》、《一家人》、《炮仔聲》等劇演出。2018年創立保養品牌擔任執行長。

【以上摘文選自《我喜歡你，是真心的；我討厭你，也是真心的。》、作者：李燕、圖文：布克文化提供】

書名：《我喜歡你，是真心的；我討厭你，也是真心的。》、作者：李燕、圖文：布克文化提供
書名：《我喜歡你，是真心的；我討厭你，也是真心的。》、作者：李燕、圖文：布克文化提供

愛情

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