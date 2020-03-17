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揪團遊西葡引眾怒！里長「不後悔」：不是為了領1萬4

李燕／接受不被愛這個事實很殘忍，卻也最真實

聯合報 / 記者 柯意如／整理報導、布克文化提供
圖片摘自《我喜歡你，是真心的；我討厭你，也是真心的。》、布克文化／提供
圖片摘自《我喜歡你，是真心的；我討厭你，也是真心的。》、布克文化／提供

許多人都曾在感情上受了傷，李燕也像眾多女孩一樣，在感情路上有著許多轉折的心境。

「接受不被愛這個事實很殘忍，卻也最真實」、「個性不合深藏著很多寓意。」、「不要讓現在的不合適，影響到以後你的人生」、「永遠不要為了一個自私的人，失去了自我，你委屈了自己多少，他就看輕了你多少。」。

李燕透過《我喜歡你，是真心的；我討厭你，也是真心的。》一字一句，寫到心坎裡最深處，可能讀起來會是酸楚，又像是不休止鼓勵著女孩們：珍愛自己。

【Broken Heart】

圖片摘自《我喜歡你，是真心的；我討厭你，也是真心的。》、布克文化／提供
圖片摘自《我喜歡你，是真心的；我討厭你，也是真心的。》、布克文化／提供

我以為我的溫柔能感動你的所有，故事結果是我太天真，我的溫柔不僅融化不了你所有，還讓你感到絆手。

接受不被愛這個事實很殘忍，卻也最真實，只有認清愛與不愛才能放手拚搏一個自由的未來。

不知道你是哪裡來的自信，怎麼還傻的以為我會照著你的劇本，陪著你搬演那套戲。

最初始的一刻，到結束的最後，你想的依然是你自己。

是的，我認同你說的，總會有所學習成長，但在你身上我學到的只有如何自私的愛自己。

永遠不要為了一個自私的人，失去了自我，你委屈了自己多少，他就看輕了你多少。

失去一個深愛自己的人，才需要難過，傷心之前，先想一想他疼愛妳、呵護妳、珍惜妳嗎？若妳只是失去一個不愛妳的人，何須難過。

圖片摘自《我喜歡你，是真心的；我討厭你，也是真心的。》、布克文化／提供
圖片摘自《我喜歡你，是真心的；我討厭你，也是真心的。》、布克文化／提供

一個劈腿的男人，失去的遠比你還要多，你就是付出了感情、時間、金錢，而他失去的卻是一個深愛他的人，所以怕的是討不回來的愛，付出須得到回報，談戀愛本來就是有所求的，就是要求你的愛，這就是一種最昂貴的報酬。

沒啥好爭的，該你的跑不掉，跑得掉的你也追不到，很八股但相當受用。得之我幸，失之我命。

心裡沒你的人，就算放下尊嚴百般討好也感動不了他。犧牲換不得圓滿，只得到同等的輕視，討來的一點也不珍貴，唯有發自內心的才難能可貴。

個性不合深藏著很多寓意，只有當事者才懂得。

【Break Up】

錯的人，遲早會離開，你不愛我，走開真的沒關係，一刀兩段，再無干係。

不要把自己生命的價值，建立在對方的態度及膠著的關係上。

不要讓現在的不合適，影響到以後你的人生，再不甘也要快刀斬亂麻的趕快好好快活呼吸。

想想初識時那個心動，現在想來特別諷刺，曾經山盟海誓，而今見面不相識。

分手本來就不是件開心的事，何須勉強自己一定要笑呢？

使勁的哭，當有天哭累了，自然就不哭了！

每一次分手後都覺得當初如何如何，今天就不會分開了，可是在那當下的自己就是做不到也過不去，現在的紙上談兵當然容易多了，再一次，也還是會分開。

謝謝你的無情，才能讓我痛下決心，單靠我一個人真的做不到分離，感謝無情人！

遇見錯的人，你對世界的理解，是他無法理解的世界。

有一天你會感謝此刻的自己，對自己夠決絕，才能換得將來的幸福。

「此生再不對拋棄我的人掉一滴眼淚。」這是《延禧攻略》裡的台詞。送給每一位在感情裡受傷的人，那是一種對自己的珍重。

●　作者介紹：李燕。2001年出道，參與過《後山日先照》、《劉伯溫》、《天下父母心》、《牽手》、《世間情》、《甘味人生》、《一家人》、《炮仔聲》等劇演出。2018年創立保養品牌擔任執行長。

【以上摘文選自《我喜歡你，是真心的；我討厭你，也是真心的。》、作者：李燕、圖文：布克文化提供】

書名：《我喜歡你，是真心的；我討厭你，也是真心的。》、作者：李燕、圖文：布克文化提供
書名：《我喜歡你，是真心的；我討厭你，也是真心的。》、作者：李燕、圖文：布克文化提供

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