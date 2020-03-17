台灣之星「T-Select資費」月租388元起上網+網內雙飽　再送foodpanda美食金

電信業者搶客瞄準消費者的生活需求，台灣之星宣布推出橫跨多元領域的嚴選「T－Select」，整合生活聯名資費、生活優惠領取平台、跨界合作精選商品，提供消費者更多樣的選擇，其中生活聯名資費繼與全家便利商店、家樂福、燦坤、全國電子等業者合作之後，即日起再與foodpanda攜手推出美食金專案，月租388元起可享上網及網內互打雙飽，最高還可獲得10,000元foodpanda美食金。

即日起至台灣之星全台實體門市或網路門市申辦「T－Select」生活聯名資費，如果選擇門號搭foodpanda美食金，申辦月租388元起指定資費方案、綁約30個月，可享上網＋網內互打雙飽、網外／市話最高送200分鐘，還可一次獲得最高7,000元的foodpanda美食金；如果是之前完全沒有申辦過台灣之星的新用戶，除了上述資費優惠之外，最高可獲得10,000元的foodpanda美食金，相當於在foodpanda累積消費達40,000元才能得到的回饋。

如果想要同時購買手機，申辦台灣之星月租599元起指定資費方案、綁約30個月，可享不限速上網＋網內互打雙飽、網外／市話最高送300分鐘，並可獲得最高4,500元的foodpanda美食金，同時提供多款熱銷手機專案價0元起，包括OPPO AX5s 4G／64G、ASUS ZenFone Max（M2）、Samsung Galaxy A20、Samsung Galaxy A30sSamsung Galaxy TabA 8.0、HTC Desire 19＋、紅米Note8 Pro、OPPO A5 2020等。