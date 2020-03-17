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玫瑰花瓣粉、香草檸檬黃 GUCCI新包換上甜蜜馬卡龍色

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
GG Marmont香草檸檬肩背包，66,400元。圖／GUCCI提供
GG Marmont香草檸檬肩背包，66,400元。圖／GUCCI提供

甜美的馬卡龍色就是能抓住許多女性消費者的心！GUCCI近日全新推出一系列粉嫩配色的GG Marmont包款，用亮眼的色彩呈現簡約百搭的設計，勢必又會成為新一波的人氣系列包款。

使用了GUCCI經典雙G Logo打造的GG Marmont系列包款自2016年春夏首次推出以來就是品牌旗下持續熱賣的代表包款，2016秋冬打造「人字形」壓紋款式更是樹立經典百搭的風貌。

這次新推出的馬卡龍色調系列就是以「人字形」壓紋小牛皮皮革款式為主，搭配銀色雙G金屬Logo，分別用伯爵藍、玫瑰花瓣粉、香草檸檬黃以及薄荷萊姆綠增添春夏的清新氣息。提供手提包、肩背包、相機包三種款式，依然維持以往的皮革鍊帶肩背帶，率性可愛，再配上春夏時節的碎花洋裝或是簡約白T恤，瞬間打亮整體造型。

GG Marmont伯爵藍相機包，39,400元。圖／GUCCI提供
GG Marmont伯爵藍相機包，39,400元。圖／GUCCI提供
GG Marmont伯爵藍肩背包，57,800元。圖／GUCCI提供
GG Marmont伯爵藍肩背包，57,800元。圖／GUCCI提供
GG Marmont玫瑰花瓣小型肩背包，57,800
GG Marmont玫瑰花瓣小型肩背包，57,800
GG Marmont香草檸檬相機包，39,400元。圖／GUCCI提供
GG Marmont香草檸檬相機包，39,400元。圖／GUCCI提供
GG Marmont薄荷萊姆肩背包，66,400元。圖／GUCCI提供
GG Marmont薄荷萊姆肩背包，66,400元。圖／GUCCI提供
GG Marmont玫瑰花瓣手提包，60,300元。圖／GUCCI提供
GG Marmont玫瑰花瓣手提包，60,300元。圖／GUCCI提供
GG Marmont玫瑰花瓣相機包，39,400元。圖／GUCCI提供
GG Marmont玫瑰花瓣相機包，39,400元。圖／GUCCI提供
GG Marmont伯爵藍手提包，60,300元。圖／GUCCI提供
GG Marmont伯爵藍手提包，60,300元。圖／GUCCI提供

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