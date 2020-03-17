玫瑰花瓣粉、香草檸檬黃 GUCCI新包換上甜蜜馬卡龍色

甜美的馬卡龍色就是能抓住許多女性消費者的心！GUCCI近日全新推出一系列粉嫩配色的GG Marmont包款，用亮眼的色彩呈現簡約百搭的設計，勢必又會成為新一波的人氣系列包款。

使用了GUCCI經典雙G Logo打造的GG Marmont系列包款自2016年春夏首次推出以來就是品牌旗下持續熱賣的代表包款，2016秋冬打造「人字形」壓紋款式更是樹立經典百搭的風貌。