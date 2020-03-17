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亞太電信新推「499元購機方案」！上網吃到飽 最高再送6千元禮券
前年申辦499元吃到飽資費的用戶近期合約將陸續到期，電信業者紛紛推出新資費搶客，亞太電信即日起於實體門市與數位門市推出「499元購機方案」，新申辦、攜碼和續約用戶都可申辦，月付499元可享不限速上網吃到飽、網外／市話送500分鐘，加碼最高送家樂福或大潤發6,000元禮券，另有多款精選手機、平板、家電專案價0元起。
近日受疫情影響，帶動宅經濟相關業務成長，根據亞太電信調查顯示，居家娛樂和健康類家電銷量較上一季成長2～3成，熱銷家電前三名為智慧聯網顯示器、空氣清淨機、除濕機，數位門市申辦量也較以往成長近3成。
亞太電信新推出的「499元購機方案」提供手機、平板、空氣清淨機、連網顯示器等多款居家防疫利器，像是韓國熱銷的Winix空氣清淨機ZERO＋市價18,900元，搭配亞太電信499元資費、綁約30期，專案價只要2,490元。
如果不想搭配購機方案，亞太電信數位門市針對新申辦、攜碼用戶推出「399元單門號案」，月付399元可享不限速上網吃到飽，網外／市話送500分鐘，加碼再送1,500元家樂福禮物卡或大潤發提貨券。
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