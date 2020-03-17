亞太電信新推「499元購機方案」！上網吃到飽　最高再送6千元禮券

你的第一輛車，無論後來如何，總在你心裡佔一個重要的位置。像初戀。初戀的結局，多是分手。（比較戲劇的，可能對方死了。）無論怎樣，你都會深深記著。和Sentra相處久了，便得心應手。我不知道它的操控算不算好，當年也沒有其他車比較。我隨那卡帶唱機唱著王杰，駛過許多地方，載過我的初戀女友。她喜歡王菲，我不喜歡，在車裡不知爭執過幾次。有一回吵架後我怒氣匆匆地開快車，在狹窄的雙向道超車未遂，迎面又來了一輛車，我無法左閃，只好右避，衝到馬路旁的沙地才停下。引擎空轉的聲音漸漸把我安撫下來，我這麼執著為什麼呢？

2020-03-17 15:37