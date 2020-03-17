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整套都想收啊！《冰與火之歌：權力遊戲》最終章限量酒

聯合報 / 消費中心 / 即時報導
繼《冰與火之歌：權力遊戲》「七大家族」和「守夜人」軍團之後，再推出第九支酒款，代表影集中的王者角色「三眼烏鴉」。圖/帝亞吉歐(DIAGEO)※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康，飲酒過量，害人害己。
繼《冰與火之歌：權力遊戲》「七大家族」和「守夜人」軍團之後，再推出第九支酒款，代表影集中的王者角色「三眼烏鴉」。圖/帝亞吉歐(DIAGEO)※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康，飲酒過量，害人害己。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※飲酒過量，害人害己。

熱門影集《冰與火之歌：權力遊戲》一直廣為全球關注，帝亞吉歐這次跨界聯名HBO熱門影集打造絕無僅有的限量酒款，一組包含八款蘇格蘭單一麥芽威士忌，全系列皆嚴選來自帝亞吉歐集團旗下知名酒廠，包含樂加維林(Lagavulin)、泰斯卡(Talisker)以及蘇格登(The Singleton Of Glendullan) …等，並且根據酒廠特色，分別對應影集中具有代表性的「七大家族」和「守夜人」軍團，一推出即在威咖和劇迷之間引爆高熱度的話題討論，更開創了空前絕後的瘋狂搶購潮。

《冰與火之歌：權力遊戲》全系列外包裝。圖/帝亞吉歐(DIAGEO)※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康，飲酒過量，害人害己。
《冰與火之歌：權力遊戲》全系列外包裝。圖/帝亞吉歐(DIAGEO)※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康，飲酒過量，害人害己。

《冰與火之歌：權力遊戲》全系列酒款。圖/帝亞吉歐(DIAGEO)※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康，飲酒過量，害人害己。
《冰與火之歌：權力遊戲》全系列酒款。圖/帝亞吉歐(DIAGEO)※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康，飲酒過量，害人害己。

2020年，兩大巨頭再次聚首，將推出此系列的最終章，也就是第九支酒款，並以傳奇酒款慕赫2.81(Mortlach)15年代表影集中的王者角色「三眼烏鴉」為主角，單支建議售價為NT$4,500，於2020年2月起在全台指定菸酒專賣店銷售，想收藏的千萬別錯過啊。

最新推出的「三眼烏鴉」酒款。圖/帝亞吉歐(DIAGEO)※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康，飲酒過量，害人害己。
最新推出的「三眼烏鴉」酒款。圖/帝亞吉歐(DIAGEO)※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康，飲酒過量，害人害己。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※飲酒過量，害人害己。

慕赫2.81-15年單一麥芽威士忌以「六王國Six Kingdoms」為名，將劇中最後的勝者三眼烏鴉為設計靈感，此為慕赫2.81首度以15年官方裝瓶，使用波本桶熟成，打造香草與辛香料並存的甜美酒體，酒精度數為46% ABV，容量為700ml。外包裝的設計以耀眼奪目的金色為主色調，呼應至高無上的尊貴地位，並且滿足藏家對珍稀酒款的喜好。

最新推出的「三眼烏鴉」酒款與金色外包裝。圖/帝亞吉歐(DIAGEO)※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康，飲酒過量，害人害己。
最新推出的「三眼烏鴉」酒款與金色外包裝。圖/帝亞吉歐(DIAGEO)※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康，飲酒過量，害人害己。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※飲酒過量，害人害己。

酒精 蘇格蘭

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