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連6天「主餐買1送1」！過半海鮮丼「日本黑鮪魚」登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
「蔥黑鮪丼」，選用黑鮪魚肉泥搭配黃鰭鮪魚肉丁，每套售價450元。記者陳睿中／攝影
「蔥黑鮪丼」，選用黑鮪魚肉泥搭配黃鰭鮪魚肉丁，每套售價450元。記者陳睿中／攝影

來自日本的日本橋海鮮丼辻半（TSUJIHAN），自3月18日起以日本黑鮪魚澳洲和牛、牡丹蝦等食材入菜，推出6款全新丼飯，其中還包含一次能品嚐得到大腹、中腹、赤身等部位，全球獨家的「日本極上黑鮪丼」。為慶祝新菜登場，3月18日起，還有「全系列主餐買1送1」、「消費滿1500元送500元」、「黑鮪魚盛合77折」等一系列優惠方案。

日本橋海鮮丼辻半本次所推出的「日本極上黑鮪丼」，選用每日空運來台的日本黑鮪魚，取大腹、中腹與赤身等三個部位、合計6片的生魚片作為主角，讓顧客可依序品嚐到入口即化、軟中帶綿、彈牙緊致等等不同的口感與滋味。同時再搭配北海道馬糞海膽、鮭魚卵與蔥鮪肉泥，以及暖身的文蛤味噌湯，每日限量供應，每份1,680元。

若想品嚐不同口感，本次也推出「炙燒日本黑鮪丼」。將黑鮪魚中腹搭配時令鮮魚，經燄火炙燒後增添香氣後上桌，同時還佐以鮭魚卵、半熟蛋及酥炸蒜片。除了可直接品嚐外，也可藉由滑順蛋液、脆口蒜片的組合，帶來更富層次的食趣，每份880元。另一道「蔥黑鮪丼」，選用黑鮪魚肉泥、黃鰭鮪魚肉丁與半熟蛋搭配，可依照個人喜好品嚐。另外隨餐附上炭爐及九州海苔，現烤後可以包裹黑鮪魚泥及醋飯食用，每套售價450元。

本次辻半也以M9澳洲和牛背肩肉為主角，推出「澳洲和牛排丼」。除了6盎司的厚切牛排外，還搭配炸蒜片、舞菇、水菜及半熟蛋。特製的洋蔥蘋果醬，也能增添牛排的層次風采，每份820元。另外還有選用3尾長15公分的生牡丹蝦、魚卵及海膽的「牡丹蝦海鮮丼」，以及匯聚鮪魚、干貝、海膽、魚卵等6種海味食材的「時令鮮魚海鮮丼」，售價各為980元、580元。

為慶祝新菜上市，3月18日至3月23日期間，每日內用前20組客人，可享全系列主餐買1送1的優惠，連最高價的「日本極上黑鮪丼」也可適用，等於現賺1,680元。3月18日至4月12日期間，當日消費滿1,500元，加送500元抵用券，限量2,000張。3月18日至3月23日期間，結合日本黑鮪魚大腹、中腹、赤身的「日本黑鮪魚盛合」，原價780元，優惠價599元，約享77折，每日限10組。

「澳洲和牛排丼」有6盎司的厚切牛排，每份820元。記者陳睿中／攝影
「澳洲和牛排丼」有6盎司的厚切牛排，每份820元。記者陳睿中／攝影
「炙燒日本黑鮪丼」，每份880元。記者陳睿中／攝影
「炙燒日本黑鮪丼」，每份880元。記者陳睿中／攝影
日本橋海鮮丼辻半新推出6款丼飯料理。記者陳睿中／攝影
日本橋海鮮丼辻半新推出6款丼飯料理。記者陳睿中／攝影
「蔥黑鮪丼」可以搭配現烤海苔食用。記者陳睿中／攝影
「蔥黑鮪丼」可以搭配現烤海苔食用。記者陳睿中／攝影
「日本極上黑鮪丼」包含大腹、中腹與赤身，再搭配北海道馬糞海膽、鮭魚卵與蔥鮪肉泥，每份1,680元。記者陳睿中／攝影
「日本極上黑鮪丼」包含大腹、中腹與赤身，再搭配北海道馬糞海膽、鮭魚卵與蔥鮪肉泥，每份1,680元。記者陳睿中／攝影
3尾長15公分的生牡丹蝦當主角，搭配魚卵及海膽的「牡丹蝦海鮮丼」，售價980元。記者陳睿中／攝影
3尾長15公分的生牡丹蝦當主角，搭配魚卵及海膽的「牡丹蝦海鮮丼」，售價980元。記者陳睿中／攝影
匯聚鮪魚、干貝、海膽、魚卵等6種海味食材的「時令鮮魚海鮮丼」，580元。記者陳睿中／攝影
匯聚鮪魚、干貝、海膽、魚卵等6種海味食材的「時令鮮魚海鮮丼」，580元。記者陳睿中／攝影

黑鮪魚 海鮮 澳洲

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