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歷久彌新 Boucheron 2020高級珠寶 大展經典光之戲法
珠寶品牌如何傳世？從配戴者角度出發的本位思考、御繁為簡的設計、對平衡與比重的精妙拿捏，與嫻熟靈巧的工藝，正是寶詩龍（Boucheron）展現珠寶世家複雜宇宙的種種奧妙。即日起至4月20日，Boucheron將以「一個永恆的疑問句」、「忠於形體與設計」與「材質的魔法師」，開展一趟高級珠寶的經典賞析與美學回眸。
現場並邀請到名模李曉涵美型配戴Plume de Pao孔雀羽毛問號項鍊與Pampille白K金戒指，李曉涵透露，為避免群聚於是和朋友相約練舞，現已練出漂亮線條。她更發現近日不少人流行在家做菜變身大廚，於是善意提醒，「變身大廚也別忘了運動」。她表示從以前就喜愛Boucheron不對稱卻又平衡的工藝，將日常中的生活事物如羽毛、問號，列入珠寶設計。
本次的2020春夏高級珠寶系列，總計共展出約100件經典作品，總值約七億。The Point d’Interrogation問號項鍊出自1879的一系列草圖與一個簡單叩問：何不讓女性自己穿戴項鍊？最後在「無搭釦」形式中，將穿戴珠寶的自主權交回女性手中；Soleil Radiant項鍊則從抽象形式中轉換靈感，透過不同寶石的鑲嵌方式，大玩光線戲法；Hôtel Particulier指環靈感源自源Boucheron創辦人菲德列克寶詩龍1858年位於巴黎皇宮花園的首間珠寶店，黃色剛玉與鑽石鑲嵌的對稱「三角箭型」符號，線條結構為珠寶店內鑲木地板的詮釋，更藏有「家（Masion）」的溫暖意念。
巡展將從三月17日至四月20日為止，並依序輪流於台北101購物中心3F精品店、晶華酒店B1精品店與微風廣場1F精品店展出，僅供貴賓事先預約欣賞。
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