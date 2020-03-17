快訊

直播／再創紀錄 我單日增10新冠肺炎境外移入病例

#ChineseVirus：川普嗆聲「中國病毒」的爆氣爭議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歷久彌新 Boucheron 2020高級珠寶 大展經典光之戲法

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
名模李曉涵美型配戴Boucheron Plume de Pao孔雀羽毛問號項鍊與Pampille白K金戒指，並提醒疫情期間，變身大廚也要記得運動。圖 / 記者蘇健忠攝影。
名模李曉涵美型配戴Boucheron Plume de Pao孔雀羽毛問號項鍊與Pampille白K金戒指，並提醒疫情期間，變身大廚也要記得運動。圖 / 記者蘇健忠攝影。

珠寶品牌如何傳世？從配戴者角度出發的本位思考、御繁為簡的設計、對平衡與比重的精妙拿捏，與嫻熟靈巧的工藝，正是寶詩龍（Boucheron）展現珠寶世家複雜宇宙的種種奧妙。即日起至4月20日，Boucheron將以「一個永恆的疑問句」、「忠於形體與設計」與「材質的魔法師」，開展一趟高級珠寶的經典賞析與美學回眸。

現場並邀請到名模李曉涵美型配戴Plume de Pao孔雀羽毛問號項鍊與Pampille白K金戒指，李曉涵透露，為避免群聚於是和朋友相約練舞，現已練出漂亮線條。她更發現近日不少人流行在家做菜變身大廚，於是善意提醒，「變身大廚也別忘了運動」。她表示從以前就喜愛Boucheron不對稱卻又平衡的工藝，將日常中的生活事物如羽毛、問號，列入珠寶設計。

本次的2020春夏高級珠寶系列，總計共展出約100件經典作品，總值約七億。The Point d’Interrogation問號項鍊出自1879的一系列草圖與一個簡單叩問：何不讓女性自己穿戴項鍊？最後在「無搭釦」形式中，將穿戴珠寶的自主權交回女性手中；Soleil Radiant項鍊則從抽象形式中轉換靈感，透過不同寶石的鑲嵌方式，大玩光線戲法；Hôtel Particulier指環靈感源自源Boucheron創辦人菲德列克寶詩龍1858年位於巴黎皇宮花園的首間珠寶店，黃色剛玉與鑽石鑲嵌的對稱「三角箭型」符號，線條結構為珠寶店內鑲木地板的詮釋，更藏有「家（Masion）」的溫暖意念。

巡展將從三月17日至四月20日為止，並依序輪流於台北101購物中心3F精品店、晶華酒店B1精品店與微風廣場1F精品店展出，僅供貴賓事先預約欣賞。

Boucheron本次展出最高單價的Soleil radiant項鍊，透過串連多種不同切割的鑽石，大玩光之戲法。鑲嵌23顆梨形切割紅寶石約31.86克拉、536顆美鑽約42.87克拉，約4,500萬元。圖 / Boucheron提供。
Boucheron本次展出最高單價的Soleil radiant項鍊，透過串連多種不同切割的鑽石，大玩光之戲法。鑲嵌23顆梨形切割紅寶石約31.86克拉、536顆美鑽約42.87克拉，約4,500萬元。圖 / Boucheron提供。
Hôtel Particulier戒指特殊三角箭型的設計，包含有對Boucheron創辦人首間珠寶店的「家（Maison）」的溫暖意念。鑲嵌黃色剛玉、鑽石與黑漆，約486萬元。圖 / Boucheron提供。
Hôtel Particulier戒指特殊三角箭型的設計，包含有對Boucheron創辦人首間珠寶店的「家（Maison）」的溫暖意念。鑲嵌黃色剛玉、鑽石與黑漆，約486萬元。圖 / Boucheron提供。
不對稱的Lierre De Paris耳環，以Boucheron熱愛的「常春藤」為創作主題。白K金，鑲嵌祖母綠與鑽石，價格店洽。圖 / Boucheron提供。
不對稱的Lierre De Paris耳環，以Boucheron熱愛的「常春藤」為創作主題。白K金，鑲嵌祖母綠與鑽石，價格店洽。圖 / Boucheron提供。
Boucheron Plume De Paon問號項鍊，柔軟生動，在不對稱中展現平衡的高超金工魅力。玫瑰金，鑲嵌1顆橢圓形粉紅碧璽約12.41克拉、三角形切割、矩形切割及圓形美鑽，價格店洽。圖 / Boucheron提供。
Boucheron Plume De Paon問號項鍊，柔軟生動，在不對稱中展現平衡的高超金工魅力。玫瑰金，鑲嵌1顆橢圓形粉紅碧璽約12.41克拉、三角形切割、矩形切割及圓形美鑽，價格店洽。圖 / Boucheron提供。
蛋面切割的形式，讓大克拉數寶石其中的質地、光澤，飽覽無遺。Boucheron，Cabochon戒指，鑲嵌1顆蛋面切割紅碧璽約64.14克拉，價格店洽。圖 / Boucheron提供。
蛋面切割的形式，讓大克拉數寶石其中的質地、光澤，飽覽無遺。Boucheron，Cabochon戒指，鑲嵌1顆蛋面切割紅碧璽約64.14克拉，價格店洽。圖 / Boucheron提供。

珠寶

延伸閱讀

李曉涵演繹Boucheron / 2020 春夏高級珠寶鑑賞

麗晶精品高端消費市場結構穩固 吸引國際頂級品牌進駐

高端消費市場結構穩固 麗晶精品超前部署加碼投資

寶石小蛇化身幸運符 邱馨慧Boucheron傍身飄韻味

相關新聞

連6天「主餐買1送1」！過半海鮮丼「日本黑鮪魚」登場

來自日本的日本橋海鮮丼辻半（TSUJIHAN），自3月18日起以日本黑鮪魚、澳洲和牛、牡丹蝦等食材入菜，推出6款全新丼飯...

歷久彌新 Boucheron 2020高級珠寶 大展經典光之戲法

珠寶品牌如何傳世？從配戴者角度出發的本位思考、御繁為簡的設計、對平衡與比重的精妙拿捏，與嫻熟靈巧的工藝，正是寶詩龍（Bo...

蘇富比春拍再生變！台北預展取消

新型冠狀病毒肺炎疫情全球發燒，原來已經延期並改到紐約舉辦的香港蘇富比（Sotheby’s）春季拍賣現當代藝術場次，亞洲各...

擦「純色指彩」也變溫柔小姐姐 年度5大夯色擦起來～

想要變身溫柔小姐姐嗎？那就先從改變指甲顏色開始吧！許多女孩都愛做指甲，但每次要擦指甲油時，總會出現「選擇困難症」，因為顏...

U值媒／當「洗腦」統治了我們？

控制方利用受控方的信賴，進行經濟、心理的壓榨，並藉由受控方的犧牲獲得利益。在社會日益擴張、人際關係益發匿名化的情況下，假消息越容易隱瞞真相，接近不特定多數人時，也不用擔心前科或黑暗的經歷遭人發現。就算過去人人皆知的惡行，無人理睬，到了這個時代也能憑藉外表、捏造的事實、充滿自信的話術騙取他人的信賴。一般為人所知的思想控制是獨裁者、邪教領袖等上位者控制部下、成員的心理層面，或情報機關指揮遭到洗腦的調查員。其實從欺騙消費者的推銷行為、專橫自私的上司逼迫下屬聽命行事、丈夫向妻子施暴，都屬於近在咫尺的思想控制。

鍋子變盤子、保鮮盒也可擺盤 「一物多用」料理好工具

疫情時期，外出聚會的時間減少，掀起「自煮」風潮。食材在鍋子裡傳出的「啵啵啵」聲，或是專注眼前的過程，愛上料理的人肯定都有...

「薄多義」南港車站開幕 3月壽星「幾歲送幾隻雞翅」

多鐵共構的環球購物中心Global Mall南港車站，持續引進多達40個商圈獨家品牌，現再添一商圈獨家新品牌「薄多義Bi...

礁溪寒沐百味川薈 演繹蘭陽風新川味

川菜被稱為中國四大菜系之一，精緻的選料、刀工、調味、烹調孕育出七滋八味的豐富變化。

男模全裸前、後都給看 BURBERRY限時粉紅腰包真的很會

自從2月份的BURBERRY線上「B系列」限時商品Robin Bag形象圖，以令人驚豔的模特兒裸體造型展示，造成手機側背...

身份證有1、6？原燒送「16oz厚切雪花牛＋豬排」

為慶祝將於4月滿16週年，連鎖燒肉餐廳「原燒」自即日起推出優惠方案，只要身分證字號有1或6任一碼數字，消費滿2,000元...

身分證字號1或6 原燒16盎司極盛厚切拼盤免費吃

燒肉品牌原燒，即將在4月滿16周年，即日起至4月30日止，只要身分證字號有1或6任一碼數字，並消費滿2,00...

冠軍麵包師陳耀訓聯手名店珠寶盒，遼寧夜市巷弄藏彩蛋

城市人的步調緊湊，郊區小旅行、咖啡店打卡、朝聖演唱會等行動是不少人慣常放鬆自己的必要手段。去年初夏問世的實驗性空間「森3 SUN SUN MUSEUM」，瞄準生活風格領域的市場潛力，在熱鬧的遼寧夜市巷弄內，致力讓消費者對於理想生活的實踐具體化，一場結合糕點職人、民藝選物、音樂編輯、山屋書店和主題攝影展的豐富活動「森365」於二月底正式起跑。

熱門新聞

四團共71人卡國外回不來 雄獅旅遊尋求外交部協助

只要預購就有！ 口罩實名制2.0可望免抽籤

只有4天！六福村「2人只要499」共慶小犀牛誕生

摩洛哥緊急鎖國！傳我國十團遭困 觀光局回應了

又是水逆又是犯太歲？這5個生肖一定要注意

阿婆排隊買口罩一聽「藍色的」秒閃人 真相讓網友笑歪！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。