蘇富比春拍再生變！台北預展取消

新型冠狀病毒肺炎疫情全球發燒，原來已經延期並改到紐約舉辦的香港蘇富比（Sotheby’s）春季拍賣現當代藝術場次，亞洲各地巡展也接連取消，原訂於4月4、5日來台的行程也在取消之列。而紐約辦公室因疫情影響關閉「直到另行通知為止」，原本香港春拍中改成於4月16日於紐約上拍的三場重要的現當代藝術拍賣，是否受影響再度生變，成為焦點。

最初原訂於4月3日至8日期間舉行的香港蘇富比春季拍賣，二月底時因疫情在亞洲擴散，乃宣布改時異地舉辦：三場重量級的現當代藝術拍賣改成於4月16日於紐約上拍；其餘類別場次的拍賣，則將延期至7月6日起假香港會議展覽中心舉辦。三場現當代藝術拍賣的精選拍品原訂於台北、雅加達、香港等亞洲城市巡展，不過在最新的網站公告中，僅剩下3月27至28日的香港展出場次，以及4月13至16日的紐約場次，台北和雅加達的預展都已經取消。而已經延期至七月的拍賣場次，本來巡展狀況就尚未定案。