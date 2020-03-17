聽新聞
test
0:00 / 0:00
擦「純色指彩」也變溫柔小姐姐 年度5大夯色擦起來～
想要變身溫柔小姐姐嗎？那就先從改變指甲顏色開始吧！許多女孩都愛做指甲，但每次要擦指甲油時，總會出現「選擇困難症」，因為顏色選擇實在太多了，該要怎麼選呢？
其實指彩變化百百種，有時候不一定要多麽花俏，只要擦對顏色，就算純色指彩，依然能變成溫柔小姐姐，馬上迷倒眾人，根本就是招桃花的保證色啊。
全球當紅的美甲品牌OPI就曝光年度最夯5色，一起來看看哪些顏色，絕對能帶來最美的風情。
TOP5、Apple Red紅蘋果
紅蘋果就是最美的正紅色，不用擔心擦上去太霸氣，因為正紅色其實只要飽和度夠，會有超顯白的功效，而且跑趴、出席一些宴會時，擦上正紅色指彩，根本就是超吸睛。
TOP4、The Blues For Red藍調醇紅
如果覺得正紅色太豔麗，那麼就選藍調醇紅吧，介於正紅色與酒紅色間，多了些深棕色，為女人增添一種神秘風味，而且可以用霧面護甲油，讓整體質感更提昇。
TOP3、Taupe-Less Beach 淺褐色海域
帶點灰粉色的淺褐色海域，就是莫蘭迪色的代表，輕裸的質感，一擦上就變身溫柔小姐姐，擦上純色非常白嫩，如果要做成其他圖案的底色，也是非常適合。
TOP2、De Leche焦糖牛奶
同樣是莫蘭迪色系的焦糖牛奶，介於嫩裸色與豆沙色之間，一擦上純色，馬上噴發仙氣，更能跟其他色調相互陪襯，打造專屬自己的色彩感。
TOP1、My France-y法式情挑
年度第一名，就是莫蘭迪色調的藕色系「法式情挑」，帶點灰色調，擦上去就感受慵懶優雅，充滿法式風情，溫柔感加倍，幾乎是所有女生都愛的顏色啊。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言