擦「純色指彩」也變溫柔小姐姐 年度5大夯色擦起來～

想要變身溫柔小姐姐嗎？那就先從改變指甲顏色開始吧！許多女孩都愛做指甲，但每次要擦指甲油時，總會出現「選擇困難症」，因為顏色選擇實在太多了，該要怎麼選呢？

其實指彩變化百百種，有時候不一定要多麽花俏，只要擦對顏色，就算純色指彩，依然能變成溫柔小姐姐，馬上迷倒眾人，根本就是招桃花的保證色啊。

全球當紅的美甲品牌OPI就曝光年度最夯5色，一起來看看哪些顏色，絕對能帶來最美的風情。

TOP5、Apple Red紅蘋果

紅蘋果就是最美的正紅色，不用擔心擦上去太霸氣，因為正紅色其實只要飽和度夠，會有超顯白的功效，而且跑趴、出席一些宴會時，擦上正紅色指彩，根本就是超吸睛。

TOP4、The Blues For Red藍調醇紅

如果覺得正紅色太豔麗，那麼就選藍調醇紅吧，介於正紅色與酒紅色間，多了些深棕色，為女人增添一種神秘風味，而且可以用霧面護甲油，讓整體質感更提昇。

TOP3、Taupe-Less Beach 淺褐色海域

帶點灰粉色的淺褐色海域，就是莫蘭迪色的代表，輕裸的質感，一擦上就變身溫柔小姐姐，擦上純色非常白嫩，如果要做成其他圖案的底色，也是非常適合。

TOP2、De Leche焦糖牛奶

同樣是莫蘭迪色系的焦糖牛奶，介於嫩裸色與豆沙色之間，一擦上純色，馬上噴發仙氣，更能跟其他色調相互陪襯，打造專屬自己的色彩感。

TOP1、My France-y法式情挑