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「Samsung Pay悠遊卡」上線！首波15款手機、6家銀行信用卡適用

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Samsung Pay悠遊卡不需解鎖螢幕或開啟應用程式就可隨「嗶」隨付。圖／三星提供
Samsung Pay悠遊卡不需解鎖螢幕或開啟應用程式就可隨「嗶」隨付。圖／三星提供

悠遊卡與三星合作推出Samsung Pay悠遊卡，即日起全台近17萬個悠遊卡支付據點全面開通，嗶手機就能使用悠遊卡搭乘大眾運輸工具或進行小額支付，直接感應、免滑開螢幕、免解鎖，普通卡、學生卡皆適用，還可於線上信用卡加值及購買定期票，首波支援國泰世華、玉山、台北富邦、中國信託、台新、聯邦等6家銀行信用卡，並有Samsung Galaxy A系列、S系列、Note系列等共15款手機適用，4月底前將再新增4款手機。

Samsung Pay為目前市場上唯一同時支援磁條及NFC刷卡機的行動支付，全台30多萬台POS刷卡機99%都能使用Samsung Pay，Samsung Pay悠遊卡更將使用場域擴增到交通運輸、超商超市、生活商鋪、餐飲美食、公共服務、商圈、校園、休閒娛樂、醫療院所、無人化設備、加油充電等，於指定款三星手機中的Samsung Pay應用程式更新並下載悠遊卡，啟動手機NFC功能（預設嵌入式安全元件）後，將手機靠近悠遊卡感應區就能使用。

台灣三星電子企業創新與商用解決方案事業部副總經理李元榮表示，Samsung Pay悠遊卡是台灣第一個包括悠遊卡下載、加值、扣款都能一機搞定的解決方案，加上悠遊卡龐大的用戶數，可望帶動Samsung Pay使用率提升至70%。

Samsung Pay悠遊卡可用於大眾運輸、超商、超市、加油站、停車場及特約機構等，即日起支援Samsung Pay悠遊卡的手機共有15款，包括Samsung Galaxy S20 Ultra、S20＋、S20、S10＋、S10、S10e、S9、S9＋、Note10＋、Note10、Note9、A71、A70、A8s、A51，預計4月底前陸續開放支援的還包括Samsung Galaxy Z Flip、Note 10 Lite、A80、A60。

Samsung Pay悠遊卡可支援普通卡及學生卡，轉乘優惠規則等同於實體悠遊卡，也可申請記名服務或購買售價1,280元的定期票，不過Samsung Pay悠遊卡目前並不支援自動加值功能，可透過「帳戶連結」設定自動加值，首波支援國泰世華、中國信託、玉山、台新、台北富邦、聯邦等6間銀行VISA及MasterCard信用卡；其他像是現金加值、悠遊卡卡片備份、復原、刪除、鎖卡、查詢交易紀錄等都可透過手機完成。

在安全性上，Samsung Pay以多層式安全平台解決方案Samsung KNOX進行把關，確保檢驗裝置的安全性並禁止Samsung Pay在遭受入侵的裝置中使用，基於系統安全性與驗證機制，一個三星帳戶只能於一台三星裝置中下載並使用Samsung Pay悠遊卡，如果更換新手機，可直接在手機內備份Samsung Pay悠遊卡，並在新裝置上啟動復原功能，就能繼續使用原先的Samsung Pay悠遊卡。萬一手機遺失，使用者可透過「尋找我的手機」（Find My Mobile）服務，遠端鎖定Samsung Pay並將悠遊卡封鎖、刪除，避免遭他人盜用。

即日起至4月12日Samsung Galaxy S20 5G旗艦手機系列（S20、S20＋、S20 Ultra）可享雙重優惠，完成新增手機中的Samsung Pay悠遊卡可獲得150元全家便利商店禮券，限量10,000名；活動期間使用中國信託、國泰世華、玉山、台新、台北富邦、聯邦等6家指定銀行MasterCard信用卡消費或行動加值任2筆，加碼送150元全家便利商店禮券，限量10,000名。

其他支援Samsung Pay悠遊卡機種3月17日至4月30日在指定手機完成新增Samsung Pay悠遊卡，可獲得50元全家便利商店禮券，限量25,000名；購買1,280元定期票再送50元全家便利商店禮券，限量5,000名；將Samsung Pay悠遊卡全新綁定中國信託、國泰世華、玉山、台新、台北富邦、聯邦等6家指定銀行MasterCard信用卡消費或行動加值任1筆，加碼送50元全家便利商店禮券，限量10,000名。

Samsung Pay應用程式將於今天（3月17日）發布軟體更新，各型號支援時間不一，依實際發布時間為準。

Samsung Pay悠遊卡具備雙重安全機制。圖／三星提供
Samsung Pay悠遊卡具備雙重安全機制。圖／三星提供
Samsung Pay悠遊卡全台首發，陸續共有19款Samsung Galaxy系列手機可使用。圖／三星提供
Samsung Pay悠遊卡全台首發，陸續共有19款Samsung Galaxy系列手機可使用。圖／三星提供
即日起至4月12日Samsung Galaxy S20 5G旗艦手機系列獨享Samsung Pay悠遊卡開卡限量優惠最高300元。圖／三星提供
即日起至4月12日Samsung Galaxy S20 5G旗艦手機系列獨享Samsung Pay悠遊卡開卡限量優惠最高300元。圖／三星提供

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