鍋子變盤子、保鮮盒也可擺盤 「一物多用」料理好工具

疫情時期，外出聚會的時間減少，掀起「自煮」風潮。食材在鍋子裡傳出的「啵啵啵」聲，或是專注眼前的過程，愛上料理的人肯定都有做菜過程「感到特別療癒」的感受。對忙碌的現代人來說，「一物多用」是個迷人的選項，節省空間並讓烹煮過程更不費力的達到理想成果。

對空間有限、追求實用性的人來說，一鍋多用，肯定是有吸引力的選項。德國百年品牌WMF蒸煮鍋 6.5L是經典暢銷鍋款之一，可當深鍋、火鍋、蒸鍋、炸鍋使用，煎、煮、炒、炸一鍋就可應付各種料理，也可用於烤箱製做點心或烤雞。鍋身使用WMF專利18/10 Cromargan®不鏽鋼防腐耐銹，蒸氣從兩側循環不會集中滴落於食材，不影響料理風味，並主打不吸收鍋內異味，可一鍋多菜不擾味。

HOLA可拆式陶瓷不沾導磁煎炒鍋，可拆式手把設計，一秒就能把「鍋子」變「盤子」，加上紅、白色的簡約外觀，料理完可直接走出廚房，美美上桌。另外，炒菜時，掀起高溫燙手鍋蓋不知往哪擺？ 另一款HOLA炙鐵鍋的玻璃鍋蓋可直接直立擺放，不占空間，也不怕燙手。

保鮮盒是居家烹飪不可少的工具，IKEA這款365+附蓋保鮮盒，盒子為耐熱玻璃材質，可當作烤盤或上菜盤使用，搭配天然竹質的上蓋，不只視覺上更有質感，同時更能把竹質上蓋做為裝盛食物之用，多功能的變化能分別達到收納與擺盤需求。