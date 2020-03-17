「薄多義」南港車站開幕 3月壽星「幾歲送幾隻雞翅」
多鐵共構的環球購物中心Global Mall南港車站，持續引進多達40個商圈獨家品牌，現再添一商圈獨家新品牌「薄多義Bite 2 Eat」進駐B1。慶祝開幕，同步推出3月生日禮「幾歲生日送幾隻雞翅」活動，另還有「扭蛋轉轉樂」，3月30日前只要單桌消費滿500元以上，即有機會獲得百元招待券、用餐9折優惠等。
人氣義式餐廳「薄多義Bite 2 Eat」首度進駐南港，也是第一家車站店，餐廳風格以大量木質色調，加入木牆與手繪壁畫元素，並將各式仿真食材與烹飪器具巧妙搭配於牆面上，營造出有溫度感的義式鄉村風格。
慶祝南港首店開幕，薄多義Bite 2 Eat推出獨家開幕限定甜點「棉花糖布朗尼」，4月15日前每日限量10份，推薦價129元。此外，主打的義式窯烤披薩以及各式義式料理，現在南港車站也吃得到，超人氣的「瑪格麗特披薩」推薦價219元，酸甜番茄與清香羅勒，配上馬茲瑞拉起司與具嚼勁餅皮，酥脆爽口。而義大利麵跟燉飯也是招牌，有白醬、青醬、紅醬、清炒等多種口味可以滿足，
薄多義Bite 2 Eat南港車站店即日起推出「幾歲就送幾隻雞翅」生日禮活動，只要為3月當日壽星生日當天到店用餐，提前3天以上以電話預訂，四人以上每人低消200元起，或用餐低銷滿 800元，整桌就可以享用金黃酥脆的雞翅山，每桌限兌一份，每日限量15組。
同步還有「扭蛋轉轉樂」，即日起至3月30日，只要單桌消費滿500元以上，即可享扭蛋樂趣，最高可獲得百元招待券、用餐9折優惠、精釀啤酒一瓶、50元飲品招待券、經典PIZZA盤或玻璃杯等。
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