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身份證有1、6？原燒送「16oz厚切雪花牛＋豬排」
為慶祝將於4月滿16週年，連鎖燒肉餐廳「原燒」自即日起推出優惠方案，只要身分證字號有1或6任一碼數字，消費滿2,000元即可獲得「16oz極盛厚切拼盤」，價值488元。
原燒目前在全台共有6間門市，包括桃園、宜蘭、新北、台中等地均有設點，並且依照不同城市屬性，打造出不同風格的店面環境。甫於今年2月開幕的嘉義耐斯店，即是由阿里山小火車及神木的元素融入空間，帶給民眾宛若搭乘小火車的感受。另外店內也提供有雙人和牛套餐，內含有澳洲M8-M9等級的和牛，同時提供蔥鹽牛舌、PRIME雪花牛、霜降牛小排、霜降松阪豬等食材，每套2,188元。
為慶祝4週年，即日起至4月30日期間，身份證字號含1或6任一碼，提前3天訂位且消費滿2000元，免費贈送16oz極盛厚切拼盤，內含有厚切雪花牛排與厚切豬排；同時有1和6者，再加贈桃氣小姐艾爾啤酒。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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