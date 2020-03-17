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男模全裸前、後都給看 BURBERRY限時粉紅腰包真的很會

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
3月17日BURBERRY官方IG線上「B系列」限時商品。圖／BURBERRY提供
3月17日BURBERRY官方IG線上「B系列」限時商品。圖／BURBERRY提供

自從2月份的BURBERRY線上「B系列」限時商品Robin Bag形象圖，以令人驚豔的模特兒裸體造型展示，造成手機側背小包的高詢問度，緊接著3月17日登場的ECONYL Cannon腰包，更延續前作概念，以男模的全裸前和全裸後圖像，呈現這只手袋的新潮，淡粉紅色包款配襯陽剛男人味，展現了衝突對比的氛圍。

創意總監Riccardo Tisci上任後，每月17日都在官方IG發售限量單品，成為品牌漸受矚目的行銷手法，在3月17日即將上陣的是ECONYL Cannon腰包，它的賣點在於迎合環保趨勢，運用淡粉色調的ECONYL布料製成，是一款可永續利用的尼龍紗線，由再生的漁網、織物材料和工業塑料回收製成，因此這款包袋裝飾了地球儀圖形在拉鍊釦環，用以呼應環保主題。

運動風的可變換調整背帶，也是ECONYL Cannon腰包的一大特色，置於正面或背面背戴皆可，包身前側縫繡了「BURBERRY LONDON ENGLAND」字樣，於3月17日透過BURBERRY的官方Instagram獨家限時24小時發售。

ECONYL Cannon腰包的形象圖的模特兒分為穿衣版、裸體版，相當有趣。圖／BURBERRY提供
ECONYL Cannon腰包的形象圖的模特兒分為穿衣版、裸體版，相當有趣。圖／BURBERRY提供
ECONYL Cannon腰包以柔嫩粉色登場，配襯陽剛裸男造型帶來對比視覺。圖／BURBERRY提供
ECONYL Cannon腰包以柔嫩粉色登場，配襯陽剛裸男造型帶來對比視覺。圖／BURBERRY提供
ECONYL Cannon腰包的賣點在於迎合環保趨勢，運用淡粉色調的ECONYL布料製成。圖／BURBERRY提供
ECONYL Cannon腰包的賣點在於迎合環保趨勢，運用淡粉色調的ECONYL布料製成。圖／BURBERRY提供
ECONYL Cannon腰包拉鍊釦環為地球儀圖樣，呼應環保設計。圖／BURBERRY提供
ECONYL Cannon腰包拉鍊釦環為地球儀圖樣，呼應環保設計。圖／BURBERRY提供
ECONYL Cannon腰包是一款中性且前、後配戴皆宜的包款。圖／BURBERRY提供
ECONYL Cannon腰包是一款中性且前、後配戴皆宜的包款。圖／BURBERRY提供

全裸

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