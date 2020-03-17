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隨身清潔做好做滿 限定版櫻花面紙成口袋裡的小確幸

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
舒潔萌力升級，推出「2020舒潔口袋櫻花季」限量商品，選定袖珍包面紙、紙手帕、旅行包等三款民眾外出常備的個人隨身清潔紙品，推出以浪漫櫻花與迪士尼人氣角色為主題的季節限定商品，在隨身清潔做好做滿之餘，限定版櫻花面紙也成口袋裡的小確幸。 圖／舒潔提供
舒潔萌力升級，推出「2020舒潔口袋櫻花季」限量商品，選定袖珍包面紙、紙手帕、旅行包等三款民眾外出常備的個人隨身清潔紙品，推出以浪漫櫻花與迪士尼人氣角色為主題的季節限定商品，在隨身清潔做好做滿之餘，限定版櫻花面紙也成口袋裡的小確幸。 圖／舒潔提供

新冠肺炎疫情持續延燒，人心惶惶不安下格外需要療癒系商品來應援撫慰人心。

迎接3月幸福櫻花季到來，國內家庭用紙品牌舒潔萌力升級，推出「2020舒潔口袋櫻花季」限量商品，選定袖珍包面紙、紙手帕、旅行包等三款民眾外出常備的個人隨身清潔紙品，推出以浪漫櫻花與迪士尼人氣角色為主題的季節限定商品，在隨身清潔做好做滿之餘，限定版櫻花面紙也成口袋裡的小確幸。

舒潔表示，今年的櫻花季限定商品，除了有深受消費者喜愛的米奇米妮與小熊維尼兩款迪士尼經典卡通主角之外，更首度加入奇奇蒂蒂、小飛象以及小鹿斑比等高人氣迪士尼經典角色。

舒潔進一步指出，去年品牌首度搭上櫻花列車，推出迪士尼櫻花季限定包裝商品，帶動銷售量成長近二成之多，預期今年新品陸續在各通路上架後，亦將快速在社群媒體上引爆討論熱度，引發新一波手刀搶購風。

此外，舒潔也觀察發現，自年初起新冠肺炎疫情持續延燒，在個人清潔衛生議題持續受到關注下，包括袖珍包面紙、紙手帕等外出常備的個人隨身清潔紙品銷售量也穩定上升，3月起隨著各級學校陸續開學，個人隨身清潔紙品需求也將持續增溫。

櫻花季 迪士尼 新冠肺炎

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