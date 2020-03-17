脫下口罩素顏約會也不怕！敷面膜前多加一顆保濕膠囊

「膠囊保養」近來熱夯，各品牌陸續推出膠囊保養新品，電商美妝品牌W.SHOW在2020春夏，也以重量級新品「舒緩保濕膠囊」加入新商戰，並進一步提出敷面膜前先使用一顆舒緩保濕膠囊，可助攻面膜效果事半功倍的保養新對策，訴求可幫助肌膚油水平衡，在網路上掀起新一波美容話題的討論熱潮。

W.SHOW植透肌品牌總監梁育華表示，油水平衡才是肌膚最好的狀態，舒緩保濕膠囊完整包覆奢華溫和的植物油成份，在面膜前使用，可提升保濕與吸收度，讓敷面膜保養的延續效果更好，可說是面膜的最佳神隊友。

梁育華進一步指出，W.SHOW植透肌「舒緩保濕膠囊」，內含三大主要成分，來自南非、僅生長在非洲大陸赤道以南大草原的Marula瑪乳拉果油 (伯爾硬胡桃籽油)，果實含豐富的維生素C，比橘子多四倍，有助重建肌膚自然屏障，深層保濕，加強肌膚的抵抗力。另，還有「生命之樹」之稱的布里蒂果油，除了豐富的優質類胡蘿蔔素外，還有高含量的維生素A、油酸與多酚等，可抵抗UVA和UVB對皮膚的傷害，預防肌膚光老化。

此外，第三個主要成份為含有天然保濕因子的黃金藻萃取，容易被皮膚吸收，而且無油腻觸感，將皮膚油脂損耗降到最低，幫助維持肌膚油水平衡。

梁育華也進一步分享，近來膠囊保養之所以大勢回歸，再度流行，主要是因為小小一顆蘊含滿滿的保養力，如果外出旅行，非但不佔行李空間，也比瓶瓶罐罐來得輕便。還有膠囊的密封設計可避免成份氧化，單獨包裝無汙染也更純淨，每一次使用都是最新鮮的狀態，且若採潤澤的油脂劑型延展佳，在敷面膜前使用，可加乘保養後的肌膚觸感、光澤與保濕持久度。

保濕膠囊除了是面膜的最佳拍檔，也可單獨使用，搭配精華液、乳液，加強保濕潤澤，在外突然遇到皮膚乾燥狀況，也可擔當急救保養，用於手肘、膝蓋等較易乾燥部位更可感受到明顯的滋潤感，一年四季都適用。