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卡哇依！動物、積木、迪士尼‧‧‧‧還有「壽司」蛋糕
兒童節即將到來，加上春日繽紛，不妨選一款能讓人會心一笑的蛋糕，稍解近日煩悶！哈根達斯推出迪士尼蛋糕與巴菲冰淇淋；85℃兒童節蛋糕吹動物和積木風；更有趣的，是台南大億麗緻酒店的「壽司蛋糕」，讓人大玩猜謎遊戲，到底是玉子燒？魚卵？生魚片？還是蛋糕？
哈根達斯即起推出「玩色迪士尼」、「周五巴菲狂歡」等繽紛蛋糕，大玩搶眼又跳躍的撞色搭配，像是暖黃色小熊維尼展現滿滿的迎春朝氣；繽紛小美人魚悠遊藍紫色的海底浪漫；冰藍色逗趣雪寶則帶出乍暖還寒的初春氣息，還有閃電麥坤等各式各樣的可愛造型。即日起至4/5至全台哈根達斯門市購買任一尺寸、品項蛋糕，即贈送價值250元現金消費抵用券。
85℃研發出5款超萌系列蛋糕，搶攻兒童節商機，有小朋友最愛的霸王龍、三角龍、松鼠和老鼠，還有愛組裝積木的積器人蛋糕，吸睛指數破表，3/12~4/5指定蛋糕搭配飲料套餐享88折優惠。其中，「老鼠愛乳酪」小老鼠跳上乳酪蛋糕，可愛又美味；小朋友最愛的積木和機器人，也全部集結在蛋糕上。
征服感官視覺的「壽司蛋糕」，即起至4月30日在台南大億麗緻酒店風尚庭園咖啡廳可愛上市，純手工製作、融合不同甜品元素，讓蛋糕轉身變成華麗日式綜合握壽司拼盤。像是鮭魚及鮪魚握壽司，分別吃得到以蔓越莓果乾、巧克力及米果捏製而成的米飯體，搭配看起來如魚肉般的柳橙凍或覆盆子凍，網友形容「魚肉紋路實在太逼真啦！」任選2顆250元，整組9顆優惠價980元。
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