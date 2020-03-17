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新冠肺炎影響 「台北、台中米其林」延至第3季

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
今年的米其林指南，估計將延後至第三季舉行。圖／報系資料照
今年的米其林指南，估計將延後至第三季舉行。圖／報系資料照

新冠肺炎（COVID-19）造成的影響又一波！由於全球新型冠狀病毒疫情仍在持續發展中，因此台灣米其林宣布，2020年的「米其林指南」，將調整至第三季舉行，具體頒發時間則尚未確定。

米其林指南自2018年3月首度登台，第一本台北米其林指南，即由君品酒店的頤宮獨奪3星，另外還有2間2星、17間1星餐廳上榜。2019年指南，則於去年4月公佈。而在去年11月時，米其林則宣佈，將首度將評選範圍拓增至台中，推出台北、台中的雙城版本。外界原本評估今年的米其林指南也將於4月前後對外公佈，但隨著新冠肺炎疫情持續影響，也傳出今年將延後舉行的訊息。

台灣米其林表示，除了以民眾健康福祉為第一優先、不增加第一線防疫作戰負擔的考量之外，今年的米其林指南發表，首度跨足台中，這將是美食文化方面極具指標性的突破創舉。因此希望能夠在沒有顧慮和負擔的情況下，讓世界看見多元的台灣美食魅力。而本次公佈的時間，目前暫定安排在今年第三季，具體日期仍須視疫情發展決定。

米其林 新冠肺炎 疫情

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