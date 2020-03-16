霧面唇也能Q彈水潤 ADDICTION限量彩妝畫出印度神秘感

防疫的非常時期悶在家無法出國盡興玩樂？或許可以用彩妝來遊歷世界！ADDICTION今年夏季以印度喀拉拉州的古寺「伯德默納珀斯瓦米寺」為靈感推出限量彩妝，帶點神祕氣息的異國色調融入全新眼影、唇彩、頰彩蜜、指彩，透過嶄新質地來展現濃郁溫暖的彩度。

眼影、唇彩絕對是ADDICTION夏季限量彩妝的兩大重頭戲，除了以金屬光澤、珠光、霧面3質地打造12色的癮彩眼影之外，更首次推出限定6色的癮彩眼影霜，一抹呈現濕潤光澤的質地可以作為打底也可以當成最後步驟的打亮點綴，容易塗抹的高度延展性在單次用量上既不浪費也能呈現超高完成度的妝感。其中綠寶石、神聖湖泊色都是很推薦的。

而唇彩則是ADDICTION較為難得推出的偏暖橘色調系列，營造出像是夕陽、日出的朦朧溫暖氛圍。這次也以3種質地推出5色選，癮漾持久唇膏主打霧面質地但卻擁有足夠的保水度，塗抹、持妝感完全不乾澀，最推薦印度紅土色號。類似潤唇膏的癮漾蜜絲唇膏，些許的潤色效果最適合喜歡素雅淡妝的人。而癮漾緞光唇膏主打非常細膩的珠光，印度手環色號宛如把飾品幻化為唇彩，絲緞般質地微微閃耀光芒。