大王花金龜、戴皇冠的青蛙 春夏印花滿滿趣味

講到印花、刺繡，沒有什麼比花草、蟲鳥圖樣更適合春夏時節了！今年英倫品牌Paul Smith以「大王花金龜」為主角打造一系列色彩絢爛的服飾，而同樣是英倫印花代表的Cath Kidston，也以花卉、綠葉、青蛙、鳥兒等鮮活元素創作出細膩清新的田園風情。

時常將花卉放入設計中的Sir Paul Smith，將2019秋冬系列概念延伸，讓百花盛開的奔放結合「大王花金龜」的生動活潑，透過繁複圖騰彰顯昆蟲與花卉組合所散發的復古優雅氛圍，而男裝部分更透過煥彩感的手法來展現大王花金龜帶有金屬光澤的身體特色。