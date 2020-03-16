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大王花金龜、戴皇冠的青蛙 春夏印花滿滿趣味

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Paul Smith將百花盛開的奔放結合「大王花金龜」的生動活潑。圖／Paul Smith提供
Paul Smith將百花盛開的奔放結合「大王花金龜」的生動活潑。圖／Paul Smith提供

講到印花、刺繡，沒有什麼比花草、蟲鳥圖樣更適合春夏時節了！今年英倫品牌Paul Smith以「大王花金龜」為主角打造一系列色彩絢爛的服飾，而同樣是英倫印花代表的Cath Kidston，也以花卉、綠葉、青蛙、鳥兒等鮮活元素創作出細膩清新的田園風情。

時常將花卉放入設計中的Sir Paul Smith，將2019秋冬系列概念延伸，讓百花盛開的奔放結合「大王花金龜」的生動活潑，透過繁複圖騰彰顯昆蟲與花卉組合所散發的復古優雅氛圍，而男裝部分更透過煥彩感的手法來展現大王花金龜帶有金屬光澤的身體特色。

Cath Kidston今年春夏以午夜花園派對為背景推出Twilight系列印花包款、服飾等，其中可見到花草、青蛙、貓頭鷹、松鼠等元素，粉藍、粉紅色調的大小花朵與樹葉錯落交織成美麗的風景，而百摺裙上多品種的青蛙在池塘裡悠然自得的模樣甚是可愛，有的還帶上皇冠，讓人聯想起童話中的青蛙王子。包括包款、服裝和居家

粉色皮革雙面兩用斜背包，3,980元。圖／Cath Kidston提供
粉色皮革雙面兩用斜背包，3,980元。圖／Cath Kidston提供
Cath Kidston今年春夏以午夜花園派對為背景推出Twilight系列印花圖／Cath Kidston提供
Cath Kidston今年春夏以午夜花園派對為背景推出Twilight系列印花圖／Cath Kidston提供
斜腰包，1,980元。圖／Cath Kidston提供
斜腰包，1,980元。圖／Cath Kidston提供
小化妝包，880元。圖／Cath Kidston提供
小化妝包，880元。圖／Cath Kidston提供
奶油色手提包，3,980元。圖／Cath Kidston提供
奶油色手提包，3,980元。圖／Cath Kidston提供
花草金龜休閒褲，16,800元。圖／Paul Smith提供
花草金龜休閒褲，16,800元。圖／Paul Smith提供
Paul Smith花草金龜細節。圖／Paul Smith提供
Paul Smith花草金龜細節。圖／Paul Smith提供
英倫品牌Paul Smith以「大王花金龜」為主角打造一系列色彩絢爛的服飾。圖／Paul Smith提供
英倫品牌Paul Smith以「大王花金龜」為主角打造一系列色彩絢爛的服飾。圖／Paul Smith提供
大王花金龜短袖上衣，9,300元。圖／Paul Smith提供
大王花金龜短袖上衣，9,300元。圖／Paul Smith提供
刺繡花卉金龜紅色衛衣，12,300元。圖／Paul Smith提供
刺繡花卉金龜紅色衛衣，12,300元。圖／Paul Smith提供
拉鍊長夾，2,280元。圖／Cath Kidston提供
拉鍊長夾，2,280元。圖／Cath Kidston提供
印花百摺裙，3,980元。圖／Cath Kidston提供
印花百摺裙，3,980元。圖／Cath Kidston提供

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