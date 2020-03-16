台灣限定！BEAMS JAPAN POP-UP x 神農生活限量登場

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

人氣日系品牌BEAMS近期與台灣企業展開多項聯名計畫，本次BEAMS JAPAN TAIPEI POP-UP STORE於2020年3月10日(二)~5月11日(一)，將於台北信義區複合式百貨『微風南山艾妥列』首次展開期間限定Pop-Up Store。 成立於2016年的BEAMS旗下支線品牌「BEAMS JAPAN」。一直以來以傳達日本的人、事、物為出發點，並以「食」「逸品」「時尚」「跨界聯名」「文化」「藝術」「工藝」所構成。致力向國內外宣揚日本魅力外，也積極與日本各大企業和地方政府展開合作企劃。

本次為期兩個月的Pop-Up Store，與＜神農生活＞共同推出象徵台灣飲食文化與Life Style的聯名商品。啤酒對杯（金色、紅+綠）、T恤、圍裙以「乾杯台湾」為設計理念，將帶有碰杯意味的傾斜文字，營造出總是洋溢喜悅、慶祝的氛圍。

另外也推出復刻台灣早期農業時代的茄芷袋，前後兩面標示雙品牌LOGO，不同長度的背袋設計，完成了實用的2Way樣式，喜歡BEAMS的朋友，趕緊趁最近去逛一趟！

活動期間｜2020年3月10日（二）～ 5月11日（一）

活動地點｜微風南山艾妥列2F BEAMS JAPAN店鋪

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