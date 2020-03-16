不用飛首爾！在台灣也能吃到《梨泰院Class》甜栗酒館

韓劇《梨泰院Class》在台灣瞬間爆紅，「甜栗酒館」的招牌菜嫩豆腐鍋、豬五花、炒豆芽菜等等，相信大家看完都會很想吃一波吧！現在台北也吃得到「甜栗」（甜夜）的經典料理囉！

信義區網美風酒吧「She_Design TAPAS SOJU BAR」的前身是台北首家韓式Hunting Bar「燒酒一杯」，而現在重新改裝成為以韓式料理、韓國燒酒為主題的網美酒吧，號稱是信義區最好拍的酒吧，從設計、餐點擺盤到調酒都走視覺系路線，這次也順勢推出了「三月限定」菜色，將「甜栗」酒館經典菜重現，想趁熱度來吃得可要抓緊時間了！

除此之外，She_Design TAPAS SOJU BAR以調酒為主角，目前店內擁有多達15種的調酒風味，皆是使用燒酒作為基底，搭配上店家自行釀製的食材、香料。像是紅心芭樂、咸檸檬、情人果、黑糖老姜⋯，甚至是四川花椒，許多從未想像過的調酒口味，都能在這裡嚐鮮，無論是口感或端出來的造型，都很適合女性友人一起來這個聚聚打卡喔！

INFO

She_Design TAPAS SOJU BAR

地址：台北市信義區基隆路一段127號一樓

電話：02-87873918

營業時間：一至六17:30～01:00、日12:00～01:00

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康